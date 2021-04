Enquête – Dans l’intimité de Bob Marley La journaliste Anne-Sophie Jahn raconte la liaison du musicien jamaïcain avec la fille du président du Gabon. Benjamin Chaix

Bob Marley et Pascaline Bongo. DR

Se remettre un peu de reggae dans les oreilles n’est pas déconseillé avant de commencer la lecture de «Bob Marley et la fille du dictateur». Truffé de titres des différents albums du Jamaïcain et de son groupe The Wailers, le livre de la journaliste française Anne-Sophie Jahn est à la fois une minibiographie du très libre Marley et un éclairage sur sa relation plus qu’inattendue avec la fille d’un potentat africain. Pascaline Bongo n’est pas la première groupie venue. Son père admire ses capacités. Intelligente et bien formée, elle aurait pu lui succéder à la tête du Gabon, mais ce sera son frère Ali qui deviendra président après la mort de leur père en 2009. Il l’est toujours aujourd’hui. C’est une autre histoire. D’ailleurs l’enquête d’Anne-Sophie Jahn s’arrête peu après la mort de Marley, terrassé par le cancer, le 11 mai 1981.