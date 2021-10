Encore une défaite, à Lugano (2-1) – Dans les yeux de Servette, un océan de détresse Cinquième défaite d’affilée avec l’élimination en Coupe. Tout n’est pas à jeter, mais le malaise perdure pour les Grenat. Daniel Visentini Lugano

Severin vient de détourner du bras, trop haut, un tir de Bottani. Penalty, Lugano égalise. Et l’emportera sur la fin. KEYSTONE

La pénitence des maudits s’habille de regards vides, cernés de tristesse et de désarroi. Oui, il y a ces yeux, ces paires d’yeux grenat qui défilent, lugubre procession au pas et en douleur, la vision trouble, le souffle faible, gémissement inaudible: Servette est-il encore vivant?

Pour la première fois depuis longtemps, on a d’abord cru que oui, on a pu penser que ce long voyage à Lugano allait ouvrir sur quelque chose qui se dessinait un peu, tout de même, au cours du match, sur la pelouse du Cornaredo.

Une approche du jeu révisée, plus directe. À défaut de bonheur, éviter l’abattement. La réussite d’Imeri avait été gommée par le penalty de Celar (main de Severin), mais il y avait autre chose que les errements de ces dernières semaines, rien à voir avec l’horrible seconde période en Coupe à Thoune, mercredi soir.