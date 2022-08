Sécheresse exceptionnelle – Dans les vignes, l’eau manque, mais le millésime sera bon L’été caniculaire a donné un bon raisin, mais il a asséché les vignes. La production de certains domaines pourrait être décevante. Emilien Ghidoni

Lorsque les raisins verdissent, ils sont particulièrement vulnérables à la sécheresse. LAURENT GUIRAUD

Le millésime 2022 aura un arrière-goût de réchauffement climatique. La chaleur exceptionnelle de cette année a fait mûrir les vignes bien plus tôt que prévu. Chez nos voisins vaudois, le chasselas est en avance de trois semaines. C’est une bonne nouvelle, puisqu’un raisin qui a eu chaud est plus sucré et mieux équilibré en bouche. «On va avoir des vrais vins d’œnologue! Les rouges seront structurés et puissants, tandis que les blancs ne seront pas très acides», s’enthousiasme Simone de Montmollin, conseillère nationale PLR et œnologue.