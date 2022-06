Conditions météorologiques et cultures

«Pour le moment, c’est bon.» Parole d’arboriculteur genevois aux premiers jours de cet été 2022. À la cidrerie de Meinier, Claude Ménétrey a le sourire. La saison a commencé en avance et plutôt bien. Les cerisiers se sont montrés généreux comme rarement alors que les derniers fruits sont en passe d’être récoltés. Prévues pour la fin de l’été, les pommes et les poires s’annoncent belles.

Nous avions quitté le producteur de la Rive gauche il y a un an. Le ton était alors nettement moins enjoué. Souvenez-vous du printemps 2021. Après des températures quasi estivales en mars, le thermomètre chutait sous la barre du 0 degré en avril, de nuit, et anéantissant les fleurs écloses sur les arbres. Résultat, les récoltes se sont révélées catastrophiques. Pas une cerise, très peu de pommes et de poires.