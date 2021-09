Les Suisses brillent en chrono – Dans les secrets des rois du contre-la-montre Le contre-la-montre messieurs inaugurera les Championnats du monde de cyclisme dimanche (14 h 30) dans les Flandres (Belgique). Découvrez les faces cachées de cette épreuve à part. Sylvain Bolt , Robin Carrel

Stefan Küng a digéré sa quatrième place des Jeux olympiques de Tokyo en décrochant le titre européen à Trente. Tim Waele/AP/Keystone

Un cockpit sur mesure

C’est une sorte de guidon allongé où des «repose-bras» permettent d’optimiser la position (inconfortable) du coureur qui est penché vers l’avant. Le règlement de l’UCI détaille au centimètre près les dimensions du «cockpit», comme on l’appelle dans le milieu. «Mais il nous reste une petite marge de manœuvre pour l’adapter à la morphologie de chaque athlète, précise Cédéric Stähli, chef mécanicien de Swiss Cycling. On teste différentes positions en soufflerie afin de sélectionner celle qui sera la plus aérodynamique.» Une imprimante 3D permet de fabriquer le guidon sur mesure. Les câbles pour changer de braquet situés sur le cockpit sont, eux, entièrement intégrés dans le cadre et le guidon. Prix de la bête: environ 4500 francs.