Opéra – Dans les muscles du Grand Théâtre Vénérable, noble mais fatiguée, la machinerie de scène de la maison lyrique a permis de sublimer des centaines de spectacles. Visite à une grande discrète. Rocco Zacheo

Le système de vérins qui soutient le plateau scénique et qui permet des mouvements verticaux.

STEEVE IUNCKER-GOMEZ

C’est un biotope minéral, éclairé aux néons crus, auquel on accède par des escaliers en colimaçon étroits et métalliques. En empruntant ces voies dérobées et pointues, il faut surveiller tout d’abord son sens de l’équilibre, mis à mal par la profondeur des entrailles qui se présentent subitement sous les pieds du visiteur. À quelques étages à peine des salons aux dorures surannées du Grand Théâtre s’ouvrent ainsi des volumes imposants et des structures métalliques monumentales qu’on peine à associer au faste visible de la maison genevoise. Ici, il faut oublier les tenues soignées et les coupettes de champagne des soirées de représentation. En plongeant dans ces tréfonds, on quitte les soieries pour côtoyer les muscles bien graissés du bâtiment, ceux qui rendent possible la magie d’une représentation, l’illusion d’une animation de décors, l’ébahissement face à un mouvement insensé du plateau scénique.

Ce monde caché, on le découvre en suivant les pas décidés de Jean-Christophe Pégatoquet, figure athlétique et maître absolu de ces espaces cachés de tous. Chef du service électromécanique, l’homme est une source intarissable d’informations, un livreur de chiffres et de données techniques dont on peine souvent à saisir la portée. Arrivés au plus bas sous la scène, soit à moins de 9mètres de son niveau naturel, on croise les premiers grands objets métalliques, mystérieux, beaux et intimidants dans toute leur verticalité écrasante. «Ce sont des cuves en fonte et en acier, nous dit le guide. Chacune pèse 15tonnes et contient du glycol, qui est un liquide antigel, et de l’air. Elles ont été construites expressément pour le Grand Théâtre entre 1955 et 1960 par l’usine Charmilles, et chacune constitue en fait une réserve d’énergie.»

Rides profondes et fragilités

À quoi servent donc ces ressources ainsi stockées? Jean-Christophe Pégatoquet nous fait signe de le suivre. Pas la peine de l’expliquer tout de suite sans avoir vu le reste. L’immense reste est à quelques mètres de là, placé dans un vaste hangar bétonné où, couchée sur plusieurs mètres, gît une autre cuve contenant, elle, 32’000 litres de liquide. Ceux-ci peuvent être propulsés à une pression maximale de 70 bars. Une énormité. Nous voilà donc au cœur de la machinerie scénique. C’est de cette réserve que tout part vers les piliers télescopiques qui nous entourent – des vérins pour être précis – chromés et luisant avec fierté. La poussée des liquides permet le mouvement à piston de ces piliers, qui eux, rendent possible les mouvements verticaux du plateau scénique.

Détail du système de transmission de bars entre la cuve à liquides et les vérins du Grand Théâtre. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Celui-ci est divisé, de cour à jardin, sur une longueur de 17mètres, en six parties. Autant de ponts larges de 2,4mètres soutenus donc par les vérins. «Chaque vérin peut supporter 12tonnes de charge et chaque pont pèse 17tonnes, précise le chef électromécanicien. Le plateau qui nous domine sur nos têtes a une superficie de 400mètres carrés et il faut se rendre compte que chaque mouvement qui le concerne se produit avec une marge d’erreur de 4centimètres seulement. Au-delà, tout s’arrête automatiquement pour éviter que les décors ne se disloquent et s’abîment.»

Ce monde qui nous rapproche de l’industrie lourde présente ainsi une finesse d’action et de mouvement insoupçonnée. Pourtant, derrière la fascination que suscitent les engins ainsi exposés, derrière leurs apparences impeccables, se cachent des rides profondes, des morsures du temps qui rendent le tout très fragile, voire dangereux. «Ici, tout ou presque a été mis en place en 1962, lors de la réouverture du Grand Théâtre après l’incendie qui l’a ravagé, explique Jean-Christophe Pégatoquet. Les vérins ont été démontés, restaurés et chromés en 1993 mais on est là dans une limite délicate: leur vie ne doit pas excéder 32ans, il faudra donc qu’on les remplace. Et ce jour-là, ce sera un tout autre système qu’il faudra mettre en place, au pas avec ce qui se fait aujourd’hui dans ce domaine.»

En attendant cette petite révolution, on quitte les lieux pour s’élever vers un tout autre monde. Celui des cintriers, qui travaillent dans les hauteurs de la scène. On le perçoit alors, entre les mots de notre guide: une autre tribu se profile par là, bien distincte de celle qui évolue dans les profondeurs. «Nous travaillons dans le négatif, de +2mètres par rapport au niveau naturel du plateau à –9mètres. Eux, ils travaillent dans le positif, c’est-à-dire entre 0 et 28mètres. Si on est de ceux-là, on ne peut pas être un technicien du dessous de scène.»

Deux mondes, deux vitesses

On file alors vers les hauteurs, qu’on devine à l’extérieur du bâtiment à travers cette volumineuse cage en béton qui domine l’immeuble de la place Neuve. Un ascenseur minuscule vous pousse vers des passerelles latérales, qu’on ne saurait conseiller aux victimes de vertige. Dans cet autre monde fait de cintres qui traversent de bout en bout la largeur de la cage, le pilotage des mouvements se fait à travers plusieurs écrans d’ordinateurs reliés à une régie centrale. «Sous la scène, tout fonctionne avec un système hydraulique. En haut, on est dans l’hydraulique mais avec câbles», spécifie en se démarquant presque le meneur de la visite.

Les dessous de la fosse d’orchestre du Grand Théâtre, elle aussi mobile dans sa verticalité. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Ce qui distingue enfin le haut du bas tient aussi de la vitesse à laquelle tout se produit. Elle est lente sous le plateau, avec des mouvements qui n’excèdent pas les 20 centimètres par seconde. Elle est agile sur les cintres et leurs câbles, qui bougent à 1,5 mètre par seconde. Les deux tribus, si invisibles aux yeux des spectateurs, trouvent cependant un lieu de rencontre: le point zéro, celui du plateau. Là où toute la magie de l’opéra prend forme et captive parterre et balcons.