Patrimoine – Dans les murs de l’écomusée Voltaire, on cuisine sur le fourneau de nos rêves Ce potager mythique inventé et produit à Genève tient la vedette d’une exposition qui s’apprécie à l’œil et en bouche. Visite emballée. Thierry Mertenat

Dans les locaux de l'Association pour le patrimoine industriel (API), les cuisinières Le Rêve se découvrent dans l’ordre chronologique de leur invention. LAURENT GUIRAUD

Et si c’était la meilleure exposition jamais vue dans les murs de l’Association pour le patrimoine industriel (API)? Après la caméra Bolex, le clou Tricouni qui chaussait les alpinistes et les soldats de la Mob, après la machine à coudre et cet accessoire luciférien appelé dynamo, voici la cuisinière - à bois, à gaz et électrique – «Le Rêve», en lice pour briguer à son tour la première place de ce podium muséographique. C’est bien parti.

L’accrochage joue les prolongations, en raison notamment de la pandémie, offrant aux amateurs l’occasion de découvrir jusqu’à la fin du mois d’avril, dans cette impasse pavée de la rue du Vuache (au numéro 25), un accrochage qui vend gratuitement du rêve dans chacune des salles investies.