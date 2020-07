Sources – Dans les journaux et aux Archives fédérales L’accident d’hydravion au large d’Ouchy le 2 août 1930 a trouvé un large écho dans les journaux de l’époque. Les Archives fédérales gardent également des sources importantes. Mathieu Signorell

Extrait de la «Feuille d’Avis de Lausanne» du lundi 4 août 1930, deux jours après l’accident DR

Où trouver des informations sur l’accident d’hydravion à Ouchy? Il y a deux sources principales. La première, c’est dans les journaux de l’époque (notamment la «Feuille d’Avis de Lausanne» et la «Tribune de Lausanne»), disponibles en ligne sur la base de données «Scriptorium», de la Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU). On trouve principalement des informations dans la «Feuille d’Avis de Lausanne» (ancêtre de «24 heures») et dans la «Tribune de Lausanne» (ancêtre du «Matin»). Mais un nombre important d’autres «Feuilles d’Avis» ont consacré plusieurs articles à ce drame: celles d’Aigle, de Vevey, d’Yverdon, de Sainte-Croix, etc. Certains périodiques romands s’y sont aussi intéressés, comme «L’Impartial», «L’Illustré» ou «En Famille».