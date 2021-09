Prévention routière à Genève – Dans les écoles, la police fait campagne contre les trottinettes électriques Les forces de l’ordre veulent rappeler aux adolescents genevois de moins de 14 ans qu’il leur est interdit de faire de l’e-trottinette sur la voie publique. Léa Selini

La police genevoise rappelle aux moins de 14 ans et à leurs parents qu’il leur est interdit de circuler sur la voie publique avec des e-trottinettes. Keystone

Après avoir lancé une offensive contre les utilisateurs de trottinettes électriques trop rapides, la police cantonale se tourne vers les jeunes de moins de 14 ans qui utilisent les engins motorisés sur la voie publique.

Comme le souligne à «20 minutes» Alexandre Brahier, porte-parole de la police, de nombreux parents ignorent que l’usage des e-trottinettes est interdit aux plus jeunes dans la rue. Entre 14 et 16 ans, il faut par ailleurs détenir un permis M (cyclomoteur) ou G (engin agricole). En dehors de ces conditions, utiliser une trottinette électrique constitue un délit, punissable par la loi.

Que risque l’adolescent contrevenant? Une audition au commissariat, le rapport transmis au Ministère public et au Tribunal des mineurs, et une amende envoyée aux parents. Alors, pour sensibiliser les jeunes, la police distribue des flyers dans les écoles primaires et les cycles d’orientation. Des messages sur les réseaux sociaux sont également diffusés.

