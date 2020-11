Théâtre genevois – Dans les coulisses d’une création théâtrale, reportage en quatre actes Comment naît un spectacle? La «Tribune de Genève» a suivi, étape par étape, la genèse de «Salvaje», une pièce de la Cie Opus Luna, qui aurait dû rencontrer son public dès le 3 décembre prochain. De la première lecture dans une salle de MottAttoM aux dernières répétitions sur la scène du Pitoëff, notre minisérie au cœur de la deuxième vague. Katia Berger , Georges Cabrera

L’idée a germé dans l’esprit de Camille Giacobino en automne 2018: obtenir de la part d’un théâtre de la place la programmation de «La fissure, tête-à-tête avec des bêtes sauvages». Coécrit par Gracia Morales et Juan Alberto Salvatierra, ce thriller théâtral ne dira probablement rien à nos lecteurs. Il n’en a pas moins été sacré «meilleur texte dramatique» de l’année 2015 par l’Association des arts scéniques d’Andalousie.

Deux ans après l’éclosion du projet, la metteuse en scène genevoise décroche une résidence d’un mois au Théâtre Pitoëff, où elle pourra monter sa pièce, entre-temps rebaptisée «Salvaje» («Sauvage»). Elle constitue son équipe d’une petite dizaine de membres. Et essuie bientôt le refus, par la police du feu cantonale, de mettre à profit le décor entièrement gonflable qu’elle avait prévu avec son scénographe Florian Cuellar. Qu’à cela ne tienne, la meneuse décrète, lors de la première mise en bouche collective du texte, qu’elle table désormais sur un mobilier en polycarbonate transparent, incassable – et dûment ignifugé. Rien qu’à ces quelques détails, on en est sûr: le spectacle va chauffer.

1. La lecture

Lundi 12 octobre, rendez-vous à MottAttoM, ancienne usine reconvertie en ateliers d’artistes, et dotée d’un vaste espace de répétition. «La plupart des créations du off se font ici», note Frédéric Polier, l’un des trois comédiens engagés, connu aussi en tant que metteur en scène et ancien directeur de l’Orangerie puis du Grütli. «Ma compagnie appartient à la fédération depuis des années, ma compagne, Camille Giacobino, y a accès comme moi.»

Sous la haute verrière, la petite troupe commence par régler les questions administratives liées au statut d’intermittent auquel personne, ici, n’échappe. L’employeure se doit aussi d’énoncer le plan de protection en vigueur contre les risques de contagion. «J’ai le trac!» avoue-t-elle juste avant le coup d’envoi de cette lecture liminaire. Les interprètes, eux, pas plus que ça: Étienne Fague, qui a «commencé à apprendre le texte», chicane sa consœur Camille Figuereo, qui «connaît un peu le début», tandis que Fred l’a «lu à plusieurs reprises».

Sur la longue table installée dans la grande salle, la bouillonnante metteuse en scène a déposé un flacon de gel hydroalcoolique, un paquet de nougats, des mandarines et plusieurs bouteilles d’eau. Nathalie Egea, costumière, y ajoute des talons aiguilles de pointure 44 ainsi que de spectaculaires bottes blanches à plateforme vertigineuse. Des pots de maquillage de différentes couleurs complètent l’attirail: tout à l’heure, les acteurs testeront la possibilité d’une apparence intégralement monochrome.

«Nous allons situer le récit dans un avenir proche, disons en 2100, explique Camille Giacobino en introduction. Les modes ont évolué, les différences ethniques et les catégories de genres sont dépassées, on en est à un degré d’artificialité tel qu’on a entièrement perdu de vue la nature.» Et d’enclencher le chronomètre de son smartphone – au prétexte que «la première lecture correspond souvent à la durée du spectacle».

Aussitôt lancés, les comédiens enchaînent les répliques du tac au tac, sans la moindre hésitation dans la cadence ou l’intonation. Même entrecoupés de fous rires, les dialogues prennent vie, alors que l’interprétation reste in petto. Et quand la maestra demande, dans un passage en particulier, de remplacer toute occurrence du mot «télé» par le nom «Jeff Koons», nos trois professionnels s’adaptent comme si de rien n’était.

«Le poste de télévision ne m’intéresse pas le moins du monde, je lui préfère largement l’objet d’art contemporain», justifie Camille. Dans un luxueux gîte rural où trois amis vont décompresser à l’aube du siècle prochain, on la comprend. D’autant que la nature va y reprendre peu à peu ses droits. Alors, le petit chien en baudruche, voilà qui résume bien tant l’humour que l’étrangeté de la situation.

Avant que Marcela San Pedro ne vienne donner ses conseils de chorégraphe aux acteurs, ces derniers décident d’«italianiser» un peu entre eux (soit de débiter les dialogues sans expression, juste pour gagner en fluidité). Une fois leur mémoire infaillible, ils pourront pleinement ménager la progression voulue par leur directrice, du comportement «ultrabobo» à la violence qui viendra le fissurer…

2. La répétition

L’intrication législative due à la recrudescence de la pandémie veut que représentations et répétitions théâtrales ne soient plus logées à la même enseigne. Si les théâtres ont fermé leurs portes au public, les salles où planchent les compagnies restent accessibles à un maximum de 15personnes. Rien n’empêche ainsi Camille Giacobino et ses trois comédiens de continuer à se retrouver à l’étage de MottAttoM, où nous les avions quittés trois semaines plus tôt. Ni d’avancer, machette en main, dans le débroussaillage de «Salvaje», qu’ils espèrent dévoiler peu après le terme officiel des nouvelles ordonnances.

Depuis notre précédente visite, bien des choses ont changé. Le texte s’est vu tailladé ici ou là par la metteuse en scène: «On aura une autre fin – on va s’éloigner du recommencement cyclique pour inventer une destruction de l’humanité qui passe par le retour à l’état sauvage et l’hybridation interespèce!» D’ailleurs, on ne consulte plus les pages imprimées. Les méthodes mnémotechniques de Frédéric Polier, Étienne Fague et Camille Figuereo portent diversement leurs fruits, la fille du trio se détachant comme la première de classe – «elle connaît même nos répliques», admettent ses confrères – tandis que Fred vante le procédé dit «des rébus», qui l’aide à intégrer les dialogues sous forme de petits dessins. Ayant quant à eux parfaitement intériorisé la partition, les corps expriment au quart de tour l’énergie qui colle à chacun des personnages, à chaque retournement d’une narration tout sauf linéaire.

Ils sont quelque peu malmenés par les costumes, ces corps, même si les tenues se limitent pour l’instant à des talons vertigineusement hauts pour tous, casquette et lunettes noires en prime pour Polier. Les cornes dont seront affublés les acteurs dans l’une des scènes n’ont pas encore été reçues, et les épidermes ne sont pas systématiquement badigeonnés de bleu – une nuance par visage. Malgré les entraves, l’éloquence des membres, quelles que soient les morphologies, est d’ores et déjà un acquis. Y compris quand il s’agit, en délicate posture, d’exercer les rires successivement en «ha», en «ho» ou en «hé» qui scanderont tel échange chiadé. Ou dans cette séquence d’une chorégraphie futuriste exécutée à deux, le cul sur un banc, et qui enchaîne à vive allure grimaces, battements de mains et autres doigts agités sur le sommet du crâne. Pour la musique, il faudra se contenter d’un enregistrement sur smartphone: Graham Broomfield s’est précisément cloisonné dans son studio pour peaufiner les pas assourdissants d’un tyrannosaure qui rôde.

On a en revanche une petite idée du décor à venir. «Les meubles transparents, commandés en Italie, vont arriver cette semaine… de Munich!» assure Camille Giacobino. En attendant, table, chaises et canapé ordinaires remplissent leur office. Disposés symétriquement au milieu d’un espace bordé de hautes tiges verticales, ils dictent leurs mouvements à Étienne, Camille et Frédéric, lesquels tantôt piétinent, tantôt tanguent ou trébuchent autour de ces points fixes. Quelques bouées colorées viennent encore illustrer l’idée qu’on se fait en 2100 du règne animal.

Directrice d’acteurs exigeante et attentive, Camille Giacobino tentera d’ici à une dizaine de jours le premier d’une longue série de filages. Dans la phase actuelle, elle se concentre sur les «transitions à fluidifier», d’autant que le récit avance par tête-à-queue. Les scènes 3 et 4, par exemple, basculent de l’humour potache à l’effroi le plus irrationnel. «Nico, Thomas et Lucie sont brusquement vidés de toute faculté de défense. Isolés, ils sont tétanisés par l’angoisse, et croient vivre la fin du monde»: cette soudaineté, voilà ce qu’il faudra communiquer au spectateur. L’effet de surprise dépendra des remarques distribuées aujourd’hui aux interprètes – Étienne les notera scrupuleusement dans un calepin.

L’atmosphère inquiétante de la comédie s’est-elle épaissie dans le contexte de la deuxième vague? «On ne peut s’empêcher d’y penser quand Lucie s’écrie «On ne peut pas se rapprocher? On ne peut plus se toucher la main?» juste après que le fracas a retenti», acquiesce Camille Figuereo. Son homonyme abonde: «Au premier confinement, je me suis presque réjouie pour la nature qu’elle soit tôt ou tard débarrassée de l’humain. Maintenant que le danger grandit, je comprends que nous n’aurons vraiment pas d’avenir si nous ne changeons pas radicalement nos comportements!»

3. La technique

«Ça pue! J’adore!» s’exclame Camille Figuereo alors qu’elle pose le pied sur le plateau du Théâtre Pitoëff. Surgie des coulisses, sa Lucie découvre pour la première fois le domaine où elle s’apprête à passer un moment «sauvage» avec ses amis Nico et Thomas. Mais l’exploration n’en est pas moins réelle pour l’équipe emmenée par Giacobino. Comédiens, éclairagiste, créateur son, décorateur, costumière et metteuse en scène débarquent en effet ce jour de leur salle de répétition à la scène qui portera leur création. On y croit. Sinon pourquoi déménager de l’autre bout de la ville tout ce mobilier transparent? Pourquoi visser une carabine sur une tige orange suspendue des cintres? Pourquoi installer la régie, d’où Alex Kurth pourra régler ses lumières et lancer ses images vidéo, et d’où Graham Broomfield pourra envoyer grondements de tempête, vrombissements de bolides, sifflements de dauphin ou glouglous à gros bouillon? Pourquoi diable se peinturlurer la peau et reprendre inlassablement une entrée qui nécessite tant d’ajustements? «Quand j’aurai obtenu le résultat voulu, prévoit Camille Giacobino, je le filmerai. Ainsi, en cas de report, nous n’aurons plus besoin d’une résidence, juste de quelques jours pour caler l’ensemble, dans les conditions d’une reprise.»

«Aujourd’hui, c’est comme si on déballait un cadeau!» sourit Florian Cuellar, le scénographe, pour excuser l’excitation quelque peu chaotique qui règne au milieu des meubles et des bouées en forme d’animaux, tous de plastique diaphane, qu’il a disposés sur les planches. «Il faut que nous prenions nos marques, que nous apprivoisions ce nouveau biotope», s’accordent les corps de métiers réunis. «Et que nous ménagions des bulles de respiration, avec des soupapes et des climax», complète l’orchestratrice, toute surprise d’arriver à une durée d’une heure vingt seulement après un filage anticipé.

Mais le renversement principal, depuis notre dernière venue, tient à l’apport des éléments techniques. Des fleurs jaunes qui pleuvent en fond de scène tandis qu’une musique planante fait vibrer les fauteuils vides, voilà qui vous ficelle un spectacle en devenir. «C’est pour le finale, nous glisse-t-on, c’est notre fin du monde!» La science-fiction, entre les mains de la Cie Opus Luna, sera forcément décalée. Exubérante. Lyrique qui plus est: on apprend qu’un poème du Mexicain Octavio Paz, lu en off par la prima donna Figuereo, a été choisi pour conclure la comédie futuriste.

Les effets produits grâce aux boutons de la table de mixage ne sont pas les seuls à en mettre plein la vue. Désormais portés à chaque répétition, les costumes confectionnés par Nathalie Egea participent activement à l’esthétique farfelue du projet. Collant de velours bordeaux et doudoune crop-top pour Frédéric Polier, legging scintillant pour un Étienne Fague en talons aiguilles vermillon, maillot en latex bleu ciel sous sa fourrure clignotante pour Camille Figuereo: le tableau porte la signature d’un expressionnisme pour le moins déjanté.

«Je m’adapte en permanence, tant aux contraintes qu’aux idées qui nous viennent, raconte la costumière. Mon travail ne s’arrête que le soir de première!» Ses premières expérimentations pour la scène, Nathalie Egea les a menées auprès de Camille Giacobino déjà. Au fil des collaborations, la styliste a largement débordé la fonction de stricte exécutante. «Je suis en confiance, on se comprend à demi-mot», confirme-t-elle. Les deux femmes aiment se moquer de l’univers de la mode. À leur iconoclasme se mêle un imaginaire fécond. Et un système D qui fait ses preuves: afin de camoufler les diadèmes surmontés de cornes que les acteurs doivent fixer sur leur tête, Nathalie leur fera porter tout du long un bandeau de sport en éponge. Ainsi, chaque fois que l’homme et la bête auront à échanger leurs attributs, le raccord sera respecté.

4. La mise en scène

«Si les théâtres ne rouvrent pas en décembre, j’irai négocier avec la Ville les futures dates de nos représentations», défiait lundi Camille Giacobino, histoire de conjurer le sort. Deux jours plus tard, la metteuse en scène n’en était pas moins atterrée d’apprendre la prolongation des mesures sanitaires touchant le monde de la culture. Des mois de gestation partis en fumée, ça vous esquinte une accouchée. Et ce n’est pas la captation vidéo du spectacle qui saurait amortir le choc d’une locomotive des arts vivants lancée contre le mur.

Lors de notre ultime incursion dans le laboratoire installé à la rue de Carouge, tous s’accrochent encore à l’espoir. Une forme d’entêtement optimiste aiguillonne la troupe: les œillères de la persévérance. «Et toujours au cas où on ne pourrait pas accueillir de public, nous montrerons notre travail à nos proches, au compte-gouttes, en les conviant à une générale», entend-on au sein de l’équipe. Du coup, l’engagement persiste, l’humeur demeure besogneuse: c’est la dernière ligne droite.

Suite au filage de la veille, qui ramène désormais la durée de la pièce à une heure quatorze, l’ordre du jour est sans appel: «Il faut épurer sans tomber dans le propre en ordre! On a besoin de structurer tout ça!» prévient la capitaine, qu’on sent pressée par le temps. «Certains lazzis peuvent s’allonger», corrobore un Frédéric Polier qui porte la double casquette d’employé et de conjoint. «On va se concentrer sur les passages les plus agités et problématiques, poursuit Camille Giacobino. Si seulement vous pouviez dire oui à tout ce que je dis!» Et de lisser du plat de la main le carnet où elle a consigné ses indications.

En ordre de bataille, les trois comédiens s’exécutent: tuiler telles répliques, régler les tops, déplacer les accessoires, prendre les spectateurs davantage à partie ou roder le port des cornes, les ordres ne suscitent pas la moindre résistance. Au plus, la fatigue se manifeste par quelques éclats de rire en aparté. En revanche, une indéniable violence s’est peu à peu frayé un chemin dans la dramaturgie. «Le virus s’est infiltré plus que je ne l’aurais cru.» La bande-son de Graham Broomfield diffuse à haute dose ses grincements de thriller fantastique, tandis que Camille Figuereo perfectionne les rugissements de son personnage, soudain possédé par une nature vengeresse.

L’un des défis narratifs tient aux sauts temporels dont les auteurs ont émaillé la partition. Chaque nouvelle scène démarre un peu avant la conclusion de la précédente: faisant avancer l’action par à-coups – deux pas en avant, un en arrière. Des morceaux se redoublent ainsi, jusqu’à ce que le dialogue bifurque vers un nouveau développement. Traduction sur le plateau? Un noir avant la reprise d’une même séquence, accompagné d’un son de bourrasque. Puis un «zip», comme une lame fendant l’air, vient «remettre les compteurs à zéro». La rupture fait tressaillir aussi bien les (potentiels) spectateurs que les protagonistes, au moment où leur destin va virer.

Sous le sarcasme et la fantasmagorie de «Salvaje», ceux qui l’interprètent savent bien que couve l’angoisse. «Je pars d’éléments clownesques, farfelus, reconnaît Camille Giacobino, pour mieux montrer au final des personnages qui se débattent pour ne pas disparaître, comme nous tous.» Alors que la séance de travail touche à son terme, la femme de théâtre confie encore: «Ce spectacle me met en face de ma part sombre. Il me fait souffrir dans ma pensée. L’humanité m’apparaît tellement nulle qu’elle doit effectivement disparaître. Une fin du monde serait méritée.» Mais l’opiniâtre se ressaisit aussitôt, à la vue de ses camarades prêts pour un nouveau tour. «Cette équipe est merveilleuse, douce, gentille, ouverte. Depuis le début de l’aventure, on pense en groupe.» Et cette satisfaction-là, aucune raison qu’elle subisse une annulation.