La Bâtie – Festival de Genève – Dans les coulisses d’un centre commercial Tandis que la compagnie K7 Productions guide les festivaliers au cœur de Meyrin Centre, la Martiniquaise Rébecca Chaillon rétorque «Carte Noire Nommée Désir» à la pub pour le café. Katia Berger

Un rayon de supermarché est agencé de sorte à prioriser les denrées superflues sur les produits essentiels, nous apprend «L’Âge d’or». MICHIEL DEVIJVER

Parmi les lecteurs de «La Tribune», presque tous sont allés un jour ou l’autre faire des emplettes au centre commercial de Meyrin Centre. Étaient-ils conscients qu’ils mettaient le pied dans le tout premier «mall» du canton, au cœur de la toute première cité satellite de Suisse? Pas sûr. Dans le cadre de la 46e Bâtie, la compagnie K7 des Lausannois Igor Cardellini et Tomas Gonzalez les renseigne. Sur le mode «le saviez-vous?» une performance ambulatoire ouvre les yeux du client. On a testé pour vous «L’Âge d’or».

Arrivée sur le parking de la place des Cinq-Continents: 13 000 m² de superficie, apprendrez-vous sans tarder. Un membre du staff vous remet un casque audio, un sac de toile Migros (vous décidez d’examiner plus tard son contenu), et vous indique les transats où vous êtes priés de vous laisser aller. Coiffés d’une casquette à l’effigie de Manor Outlet, vous êtes une vingtaine au total à contempler un temple de la consommation comme s’il s’agissait d’un site touristique de rêve: «Bonne visite!» susurre la voix anonyme à vos oreilles, tandis que la musique de supermarché baisse légèrement de volume.

Vitrines théâtralisées

C’est parti pour une leçon de groupe participative. Votre guide dans les entrailles du bâtiment, Dominique Gilliot, prend le contrôle du dispositif technique et, au pas de course(s), remplit d’informations utiles votre chariot mental. Comment le projet d’un «shopping center» était consubstantiel à celui de la cité dessinée par l’architecte Georges Ador en 1958. Comment il a commencé à exercer sa «force centripète» en 1963, puis connu en 1980 les transformations profondes qui en font un «bazar du XXe», avant d’être racheté par le groupe immobilier M3 en 2020, alors qu’il comptait 46 enseignes pour 17’000 m², et une fréquentation de 11 000 personnes par jour…

Dans une galerie marchande, la transparence incite à la consommation en maximisant la visibilité des marchandises, nous prouve «L’Âge d’or». MICHIEL DEVIJVER

Force citations de sociologues en tête, vous observerez la circulation des usagers dans un espace chauffé toute l’année à une température «de printemps éternel» oscillant entre 21 et 24 degrés. Vous savourerez un petit effet miroir en constatant que toute vitrine est par définition «théâtralisée» par une scénographie et un éclairage attractifs. Vous décoderez comme il se doit une affiche publicitaire, mesurerez les effets vendeurs d’une diffusion de rythmes dansants, et, toutes antennes dehors, vous laisserez tenter par les stratégies de vente mises en place par le géant orange. Quitte à payer de votre poche.

Ce n’est qu’une fois relâchés hors de l’emblématique lieu de pouvoir que vous plongerez la main dans le cabas reçu en préambule. Quelle ne sera pas votre surprise d’y découvrir flyers, prospectus et autres échantillons représentant les marques explorées pendant la performance. Ainsi pour sonder les dessous du capitalisme, il faudrait montrer patte blanche, et participer à ses campagnes? Qu’on ne puisse s’y soustraire même par le biais d’une proposition artistique constitue un aveu dont se garde bien, hélas, cet instructif «Âge d’or» coproduit par le Théâtre Vidy-Lausanne, créé l’an dernier à Lausanne puis lancé sur les routes de France et de Belgique avant de s’arrêter chez nous.

Rébecca Chaillon pulvérise une pub raciste et sexiste

Depuis un an, Rébecca Chaillon tourne à guichets fermés sa prise de pouvoir afroféministe. MARIKEL LAHANA

La Française d’origine martiniquaise, elle, a la riposte triomphale. Sa «Carte Noire nommée Désir», brandie mercredi et jeudi soirs au Loup, réduit définitivement en poudre la célèbre publicité de la fin des années 80 vantant un café à l’onctuosité érotique. Porté par huit interprètes multitalentueuses (y compris son autrice et metteuse en scène), le manifeste tord un à un le cou aux clichés véhiculés par le patriarcat colonisateur.

L’extraordinaire Aurore Déon en bonne qui embroche les bébés dont elle a la charge. VINCENT ZOBLER

Sa révolution, Chaillon l’opère déjà dans la répartition de son public. Aux spectateurs blancs, les gradins usuels; aux Afrodescendantes exclusivement, de confortables canapés installés de l’autre côté du plateau, où sont servies des boissons. À mi-chemin de cette ségrégation inversée, deux heures quarante de provocations décomplexées, de rires, de chants, de jeux, d’allusions scatologiques ou sexuelles, de récits de vie… Ou d’envolées poétiques tutoyant la voix pionnière d’Aimé Césaire.

L’esthétique du spectacle vient par ailleurs lui conférer une ampleur mystérieuse qui contraste avec son propos combatif: sur un sol blanc gouttent des glaçons de lait ou d’arabica fixés – parmi tasses et petites cuillères – à des cordes ruisselant des cintres. Dans ce décor subtilement éclairé se tresse une sororité exemplaire: celle de femmes dont le corps et le passé disent en chœur la même fureur à se dé(sen)chaîner. (À noter que la même Rébecca Chaillon officie cette fin de semaine au sein du collectif RER Q une «sex party dont vous êtes le héros ou l’héroïne».)

Katia Berger est journaliste au sein de la rubrique culturelle depuis 2012. Elle couvre l'actualité des arts de la scène, notamment à travers des critiques de théâtre ou de danse, mais traite aussi parfois de photographie, d'arts visuels ou de littérature. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.