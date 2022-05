«The Voice», c’est le paquebot du divertissement français. Et cette année, grâce à la qualification du Neuchâtelois Loris Triolo pour la finale, la Suisse est pour la première fois représentée au stade ultime de la compétition. Nous avons pu assister aux dernières répétitions du télécrochet à Paris. Et croyez-nous: ça envoie du lourd…

La fourmilière, dans un grand studio non loin du Stade de France, est en effervescence sous la chaleur écrasante de cette fin de semaine. Les techniciens, musiciens, décorateurs, maquilleuses, secrétaires s’affairent dans tous les sens autour des cinq fameux fauteuils rouges. Ce sont Sébastien et Jeniffer, en charge de la communication, qui accueillent la presse. Le sourire est franc, chaleureux et bienveillant. Et les règles sont posées d’entrée: aucune photo ou vidéo des prestations des cinq talents.