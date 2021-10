Restaurateurs en colère – Dans les bistrots, on craint l’hiver de trop L’effet du pass sanitaire sur les restaurants est inégal mais crée des situations catastrophiques. Pour beaucoup, les horizons s’assombrissent. Julien Wicky

Comme la majorité de leurs collègues, Émilie Mouillard (à g.) et Géraldine Betorz (à dr.), les patronnes du restaurant l’Atelier 36 à Éclépens (VD) ont constaté une nette baisse de fréquentation due au pass sanitaire obligatoire. Yvain Genevay/Le Matin Dimanche



Ils n’ont plus de place pour le dessert. Des fermetures, des restrictions puis l’instauration du certificat Covid depuis un mois, les restaurateurs en ont soupé. Car l’effet du pass est, selon la faîtière GastroSuisse, catastrophique. Selon son dernier sondage publié vendredi, quatre établissements sur cinq ont enregistré des pertes, dépassant 30% du chiffre d’affaires dans la moitié des cas. Les tests payants et la baisse des températures ne devraient rien arranger: les membres s’attendent à une situation critique au niveau des liquidités en janvier 2022. De plus, depuis juillet, les pertes ne sont plus compensées.