Lutte contre le coronavirus – Dans les bars, l’impossible danse du masque Les nouvelles mesures sont difficiles à mettre en place. Pour autant qu’elles le soient! Christian Bernet

Chez Yvette de Marseille, un employé, posté à l’entrée, vérifie que chaque client déclare son identité sur l’application CoGa. Magali Girardin

On boit assis et plus debout, on porte le masque pour commander au comptoir ou aller aux toilettes et on déclare son identité à l’entrée, de préférence avec son smartphone. Boire un verre ressemble désormais à un gymkhana, avec ses règles, ses pièges et ses remises à l’ordre. En cause, le coronavirus et les mesures que le Conseil d’État a décrétées vendredi et qui portent aussi sur la fermeture des discothèques.