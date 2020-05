Temps libre – Dans l’eau et sur les terrasses, la vie reprend à Genève Depuis samedi, les rassemblements allant jusqu’à 30 personnes et la baignade sont à nouveau permis. Les Genevois retrouvent une forme d’insouciance. Luca Di Stefano

Les terrasses de carouge étaient remplies ce samedi 30 mai. Maurane Di Matteo

Avec ses 16 degrés, l’eau du Rhône est encore fraîche. Mais quelques téméraires n’ont pas manqué le premier bain de la saison. Est-ce parce que les autorités ont annoncé la réouverture des lieux de baignade précisément à partir de samedi? «Non, non, rigolent François et Maria. Nous nous serions baignés durant le confinement si elle n’avait pas été si froide»

Les berges ensoleillées du Rhône. Maurane Di Matteo

La Jonction fait partie de la liste des lieux de baignade rouverts dressée par le Conseil d’État durant la semaine. En attendant les piscines (le 6 juin), on ne se presse pas encore pour nager en milieu naturel, mais il flotte un air de reprise après des semaines de restrictions. «C’est allé plus vite que ce que je pensais», confirme Jean-Pierre Golay, patron de Rafting Loisirs. Samedi, les demandes de locations de paddle et de kayak s’enchaînaient à la pointe de la Jonction. «Ces dernières semaines, nous étions autorisés à organiser des descentes de l’Arve en rafting, mais le nombre de participants était limité à cinq. À partir d’aujourd’hui, nous sommes libres. Je vais rappeler mes guides», sourit l’organisateur d’activités aquatiques.

Aujourd’hui, c’est une vraie reprise. C’est agréable de voir à nouveau ces gens qui ont envie de sortir. Willy Cretegny, président de l’association des marchés de Genève

Terrasses prises d’assaut

Outre la baignade autorisée, ce week-end de Pentecôte célèbre aussi le retour des rassemblements dans l’espace public. La limite est désormais fixée à 30 personnes. Si les mesures d’éloignement restent d’actualité, «les Genevois semblent avoir oublié le confinement, ils veulent sortir, se rencontrer, consommer», s’enthousiasme Alexandre Janin. Samedi, la terrasse de son restaurant, Almercato à Carouge, était prise d’assaut malgré les 2 mètres de distances entre les tables encore imposés.

Sur le trottoir d’en face, le marché de Carouge a retrouvé son train de vie habituel, à quelques exceptions près. «On ne s’agglutine plus devant les stands, mais on patiente dans une file bien délimitée, observe une habituée du fromager. Ce n’est pas plus mal finalement.»

«On a eu très peur»

De l’autre côté de la ville, le marché de Rive retrouve également son dynamisme. À l’heure de l’apéro, on y croise Willy Cretegny, vigneron et président de l’association des marchés de Genève. «Il reste encore quelques exigences, mais on a retrouvé nos emplacements. Aujourd’hui, c’est une vraie reprise. C’est agréable de voir à nouveau ces gens qui ont envie de sortir.»

Comme tous ces commerçants, le fleuriste Thierry De Lafontaine est passé par tous les états d’âme durant ces semaines étranges. «On a eu très peur quand les marchés se sont fermés. Puis, les clients ont joué le jeu, ils sont venus acheter chez nous, ils ont commandé. On a livré énormément de bouquets à domicile et on a servi de psychiatre chez les gens seuls, sourit l’horticulteur fleuriste. Heureusement, on a réussi à écouler presque toute notre marchandise. Et maintenant, je peux voir l’avenir sereinement.»