Le portrait smartphone (3/4) – Dans le téléphone d’un sourd Photos, vidéos, organisation de voyages, animation de sa communauté sur les réseaux: Pierrot ne peut pas se passer de son iPhone 13 Pro Max. Alice Randegger

Maintenant que les téléphones sont intelligents, ils se révèlent d’une grande utilité pour les personnes sourdes. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

«Je n’éteins jamais mon téléphone portable, même dans le désert ou en montagne, quand je n’ai pas de réseau. Et j’achète une carte SIM dès que j’arrive dans un nouveau pays, ne serait-ce que pour pouvoir utiliser un GPS», explique Pierrot, sourd de naissance et organisateur de voyages et de randonnées destinés à un public lui aussi sourd pour l’association S5.