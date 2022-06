«Sitze!» «Assis!» les deux injonctions fonctionnent avec Balou. Il faut dire qu’il a été à bonne école avec Reto Krenger, son maître bilingue et surtout son meilleur ami. Lors de notre visite, après avoir recueilli les caresses d’usage, ce border collie de 12 ans prend ses aises, couché, même s’il garde un œil attentif sur ce qui est en train de se passer dans son univers, la pièce à vivre d’un appartement de Porrentruy.

Leur histoire commune est touchante car le chien et l’homme se sont pour ainsi dire sauvés l’un l’autre. À 1 an, Balou vivait à Bienne dans un étroit deux-pièces avec une dame qui connaissait des complications dans sa vie personnelle et ne pouvait plus s’en occuper décemment.