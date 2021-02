Tennis – Dans le rôle de la bête blessée, Novak Djokovic fait toujours aussi peur Touché aux abdominaux, tenté par un forfait, le No 1 mondial est un quart de finaliste miraculé. Mais puisque l’adversité le sublime, il demeure le grand favori du tournoi. Mathieu Aeschmann

Novak Djokovic n’a pas ménagé ses extensions pour quelqu’un qui souffre d’une lésion abdominale, dimanche face à Milos Raonic. AFP

Il faut sans doute balayer d’abord cette hypothèse qui enflammerait tous les cafés du commerce, s’ils étaient ouverts: Novak Djokovic n’est pas un simulateur. Le No 1 mondial est bien blessé. Son esprit n’est pas assez torturé pour s’inventer une douleur en fin de première semaine d’un Grand Chelem, alors qu’il mène deux sets à zéro contre Taylor Fritz (vendredi). «J’ai passé une IRM et je connais désormais la nature de ma lésion, a-t-il confirmé dimanche, après sa victoire en quatre sets contre Milos Raonic. Mais même si je comprends votre envie de savoir, je ne vous dirais pas de quoi je souffre exactement. Nous sommes en deuxième semaine d’un tournoi du Grand Chelem et je veux jouer ma chance à fond.»