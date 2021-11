Immobilier sur le web – Dans le luxe, les enchères se mettent en ligne En Suisse romande, plusieurs châteaux ou chalets haut de gamme sont vendus selon cette méthode. Pourquoi? Enquête. Fabrice Breithaupt

Le domaine de Château Blanc, à Gingins, près de Nyon (VD). La propriété sera mise aux enchères en ligne le 2 décembre. CONCIERGE AUCTIONS

Dans quelques jours, le Domaine de Château Blanc, à Gingins, près de Nyon, sera vendu aux enchères en ligne.

Ce magnifique manoir du XIXe siècle, entièrement rénové, présente une surface habitable de plus de 1000 m² avec, notamment, 8 chambres, 7 salles de bains, une salle de sport, un sauna, une salle de cinéma et deux garages. Sur ses près de quatre hectares de terrain se trouvent, entre autres, une piscine chauffée, un court de tennis, un parc aventure et des jardins aux arbres centenaires.

Les enchères en ligne s’ouvriront le jeudi 2 décembre à 16 h (heure suisse). Aucun prix de réserve (prix de vente confidentiel correspondant au minimum en dessous duquel l’objet ne sera pas adjugé) n’est fixé. L’acquéreur le plus offrant l’emportera. Pour information, le domaine est estimé à 29 millions de francs.