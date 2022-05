Même quand le Marché est fermé, on veut y aller. PG

Le marché du film a fermé ses portes jeudi matin. Devant des portes closes, il y a toujours des gens qui essaient de rentrer (photo). Prétextent n’importe quoi. Qu’ils ont un rendez-vous. «Oui, mais il n’y a plus personne.» Ou une projo. «Elles n’ont jamais lieu à ce niveau-là.» Certains se fâchent. Il y a quelques années, lorsque les stands se vidaient, on pouvait encore y circuler. Et le problème, c’est que des gens pillaient. Ramassaient des appareils, des films, tout un tas de choses qui n’avaient pas encore été déménagées. Bon, après il s’agissait de faire sortir tout ce matériel du palais, et ça peut ne pas passer inaperçu. Sauf qu’un cameraman, un photographe, un livreur avec un diable, il en défile des dizaines constamment.

Le marché vide! Ah non, il y a un figurant au fond. PG

Donc à moins d’être responsable d’un stand (j’ignore quel badge il faut pour cela), pas moyen de passer. Même s’il doit bien exister un moyen d’y accéder, le Palais des festivals étant un gigantesque labyrinthe. L’autre soir, en revenant de la cafétéria réservée aux employés du palais – seuls les journalistes ont aussi le droit d’y aller – et située au niveau moins 2, je suis ressorti au niveau 0 sans savoir où j’étais. Au bout de cinq minutes de marche, j’ai vu de la lumière qui correspondait au hall d’entrée. Ouf! A présent, je ne saurais même plus y retourner. Et au Marché, une porte de verre barre tout accès depuis vendredi.

Pascal Gavillet est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1992. Il s’occupe principalement de cinéma, mais il lui arrive aussi d’écrire sur d’autres domaines. En particulier les sciences. A ce titre, il est également mathématicien. Plus d'infos @PascalGavillet

