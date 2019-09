Dans le Jura, l’arrivée prévue de deux ténors

Enjeux

Jamais la Berne fédérale n’aura suscité autant d’appétits dans le Jura. 42 personnes prétendent à l’un des quatre sièges. Le calcul est simple: il y aura 90% de déçus. Les jeux semblent faits. Le PDC et le PS pèsent plus de 50% de l’électorat et les autres partis ne sont pas parvenus à s’apparenter. Au Conseil des États, après douze ans de règne, Anne Seydoux-Christe (PDC) et Claude Hêche (PS) s’en vont. Logiquement, les expérimentés Charles Juillard et Élisabeth Baume-Schneider leur succéderont. Sauf surprise(s) au Conseil national, Jean-Paul Gschwind (PDC) et Pierre-Alain Fridez (PS) devraient conserver leur fauteuil. Un élément jouera par rapport à 2015: la participation. Il y a quatre ans, cantonales et fédérales se tenaient en même temps. Plus de la moitié des électeurs jurassiens avaient voté.

Favoris

Élisabeth Baume-Schneider: Après quatre ans de pause politique et un poste de rectrice dans une haute école lausannoise, le retour de la socialiste aux affaires était inéluctable. La Franc-Montagnarde a ça dans le sang. Les Jurassiens, surtout les gens de son district qui votent en bloc, ne l’ont pas oubliée. À 55 ans, elle est une femme de poigne qui, durant treize ans, a fait figure de leader au gouvernement aux côtés d’un certain… Charles Juillard.

Charles Juillard: L’homme fort de l’actuel gouvernement dirige les Finances du Jura d’une main de fer. Quitte à serrer drastiquement la ceinture des Jurassiens avec des plans d’austérité, le grand argentier a tenu la barque. Pour le vice-président du PDC suisse, accéder au Conseil des États est la plus logique des suites. D’autant qu’aux dernières cantonales, il avait frôlé la majorité absolue. Comme un rêve de gosse pour l’Ajoulot de 56 ans.

Sortants en danger

Pour la première fois, si les favoris sont élus au Conseil des États et que les sortants conservent leurs sièges au National, le district de Delémont (qui compte la moitié des Jurassiens) n’aura plus de représentant à Berne. Il se pourrait donc que la gauche vadaise se mobilise pour détrôner les députés actuels Gschwind et Fridez. La surprise pourrait venir du camp PDC. Anne Froidevaux au bénéfice du double effet femme et jeune, ex-présidente du parlement, vit à Delémont et travaille dans les Franches-Montagnes. À 35 ans, elle a déjà une expérience politique. Son réseau est grand et on la voit partout. Au même titre, le socialiste Loïc Dobler pourrait ratisser large dans son fief, «la Vallée». Ce scénario rappellerait diablement 2003, où Pierre Kohler avait brûlé la politesse à François Lachat.

Surprises

Anecdotes

«LeJuraEnMarche». Oui, vous avez bien lu et non, ce n’est pas une blague. C’est le nom d’une nouvelle formation politique qui est sortie du bois à l’aube de ces élections fédérales.

«Remettre le Jura en marche», c’est l’objectif voulu par ce mouvement citoyen qui compterait une cinquantaine de membres. Son fondateur, Didier Receveur, récemment démissionnaire du PDC, a promis d’émettre des recommandations de vote pour ces fédérales. Pour l’heure, rien de concret. Le JEM ne se revendique «ni de droite, ni de gauche, ni du centre». La formation veut montrer l’échec des partis traditionnels pour gérer la chose publique. Il dénonce aussi le désintérêt des jeunes en politique. Et au niveau du programme? «LeJuraEnMarche» table sur trois thèmes: l’égalité, l’écologie et l’économie. Le mouvement écrit que «les femmes sont toujours en retrait et les actions concrètes pour changer cet état de fait sont trop faibles. Nous voulons une région forte économiquement, dans le respect des valeurs écologiques.» Qui sont les membres du JEM? Didier Receveur espère que son frère, l’ancien ministre et ex-PDC Philippe Receveur, le rejoindra. Quant à la référence macronienne, le fondateur la réfute: «La France est victime du même syndrome dont notre canton souffre aujourd’hui.»