Un canton en crise de sens – Dans le Fribourg du football, une pyramide à la tête plate Ce qui se fait de mieux dans le canton, c’est le FC Bulle, club aux perspectives limitées, jouant des coudes en 1re ligue et fer de lance d’un football qui perd ses meilleurs espoirs chaque saison. Les glorieuses années sont loin. Mais pourquoi? Florian Vaney

L’entrée du stade de Bulle propose un voyage dans le temps, aux frontières de l’Allemagne de l’Est. Yvain Genevay / Tamedia

Steve Guillod se plaint en souriant. Un de ses derniers dimanches matin, il l’a passé à signer des lettres destinées aux différents partenaires du club qu’il copréside: le FC Bulle. «On pourrait le faire à l’ordinateur, mais on perdrait en authenticité.» Et l’authenticité, c’est un des piliers du club gruyérien. Les mains qui l’abreuvent sont nombreuses, mais plutôt modestement fournies en comparaison avec ce qui se fait parfois dans le milieu. L’avantage: Bulle n’implose pas lorsqu’un de ses sponsors décide de quitter le navire. L’inconvénient: son pouvoir d’achat est limité. Correct pour une formation de 1re ligue, insignifiant s’il avait l’intention de s’établir bien plus haut dans la hiérarchie.