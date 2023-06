Campagne de transferts bouclée – Dans le chambardement, Chênois Volley reste ambitieux Avec neuf départs et dix arrivées, dont celles de cinq joueurs étrangers, le club genevois a fait le ménage dans son effectif. Pascal Bornand

Après avoir fait les beaux jours du LUC, le libéro portoricain Dennis Del Valle fera son retour sur les parquets suisses avec Chênois. PHILIPPE MAEDER/VQH

C’est encore une fois le grand chambardement au détriment d’une forme de continuité que Chênois appelait de ses vœux et qui s’apparente de plus en plus à la quadrature du cercle. «Bien sûr, pour aller de l’avant, on aurait souhaité s’appuyer sur un contingent stable. Mais les circonstances ne l’ont pas voulu ainsi», constate le président Philippe Tischhauser au moment de boucler sa campagne de transferts. Avec neuf départs pour dix arrivées, l’effectif de Marco Camperi pour la prochaine saison se retrouve sens dessus dessous. Mais pas sans ambition.