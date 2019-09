Dans le canton de Fribourg, le PDC romand joue sa survie

Enjeux

Six des sept élus fribourgeois au Conseil national se représentent. Une question agite donc la campagne: qui reprendra le fauteuil laissé libre par Dominique de Buman? Le PDC est en mesure de le conserver, d’autant plus qu’il bénéficie d’apparentements favorables avec les Vert’libéraux, le PBD et le Parti évangélique. Mais la question qui crispe est culturelle: Dominique de Buman est le dernier représentant fribourgeois du PDC romand à Berne. Or le favori à sa succession est un Alémanique. Au Conseil des États, la campagne s’annonce comme un long fleuve tranquille avec le président du PS Christian Levrat et le PDC Beat Vonlanthen qui s’affichent comme un vieux couple – on pourrait presque les nommer «Levranthen» – et défendent leur bilan ensemble.

Favoris

Bruno Boschung: Qualifié parfois de «bête de campagne», l’ancien président du Grand Conseil s’impose au PDC pour remplacer Dominique de Buman au Conseil national. Mais il y a un hic: il est un PDC singinois, comme Beat Vonlanthen et Christine Bulliard-Marbach, dont il a d’ailleurs été chef de campagne. S’il peut compter sur le vote compact de son district, il pourrait ainsi être tracé par certains Romands.

Marie-France Roth Pasquier: S’il y a un vote identitaire, il pourrait ainsi profiter à Marie-France Roth Pasquier. Conseillère communale PDC à Bulle, députée, elle est décrite comme solide. Avec un petit bémol: elle est Romande certes, mais elle vient aussi de la Gruyère, dont le poids sur la politique fribourgeoise n’a cessé d’augmenter ces dernières années. Et dans le canton de Fribourg, les équilibres comptent.

Sortants en danger

Aucun des six sortants au Conseil national ne semble réellement en danger. Mais au Parti socialiste, il y a de la concurrence. Le siège d’Ursula Schneider Schüttel est fragile. Non réélue en 2015, la discrète mais bosseuse Moratoise n’a fait son retour sous la Coupole en 2017 qu’à la faveur du départ de Jean-François Steiert au Conseil d’État. Aujourd’hui comme il y a quatre ans, un homme lui souffle dans la nuque: Pierre Mauron. Politicien confirmé, il porte cependant sa parenté – il est le beau-frère de Christian Levrat – comme un fil à la patte. Son appui à la stratégie du PS l’an dernier, qui s’est lancé dans la course à la succession de la Verte Marie Garnier au Conseil d’État, est aussi resté en travers de la gorge de certains.

Surprises

Ce serait vraiment une énorme surprise de le voir à Berne, comme une Saint-Nicolas au mois de novembre. Mais il faudra suivre le résultat du vice-président des Verts Suisse, Gerhard Andrey, lors de ces élections fédérales. L’écologiste de 43 ans a un profil atypique: entrepreneur à succès, féru d’informatique, il allie la parole aux actes dans ses combats politiques. Ainsi son entreprise accorde un congé paternité de 4 semaines payé à 100% depuis sa création. Singinois (encore un), il peut comme Bruno Boschung compter sur le soutien des siens. Il est aussi candidat aux États. Reste que – vague climatique ou non – les Verts fribourgeois avaient récolté 4% des voix en 2015. L’écart à combler pour décrocher un siège semble encore trop grand.

Anecdotes

Au PLR, le directeur de l’Union suisse des paysans Jacques Bourgeois a un boulevard devant lui pour être réélu. Ce sera sa dernière législature. Il se dit même qu’il pourrait quitter le Conseil national en cours de route, pour laisser la place à la relève. Et derrière lui, ça presse. Deux femmes, Nadine Gobet et Johanna Gapany, tiennent la corde. Pour ménager la chèvre et le chou, le PLR fribourgeois s’est montré subtil cette année: Nadine Gobet se présente au Conseil national, avec toutes les chances de devenir la vient-ensuite de Jacques Bourgeois. À 49 ans, la députée et ancienne juge est aussi directrice de la Fédération patronale et économique à Bulle.

Johanna Gapany, enfant chérie du PLR fribourgeois https://t.co/wUx5p4GGMf pic.twitter.com/465uFB2eT5 — Le Temps (@letemps) February 13, 2019

De son côté, Johanna Gapany dispute la course au Conseil des États. Vue comme un jeune prodige de la politique par le PLR Suisse, la conseillère communale bulloise et députée fait dans cette campagne son «tour de chauffe». Mais à fond, le tour de chauffe. Avec son slogan, «Johanna aux États, Gapany ins Stöckli», elle s’affiche partout. Solide, elle donne la réplique dans cette campagne au duo Levrat-Vonlanthen. Johanna Gapany? C’est la «Philippe Nantermod» fribourgeoise, mais en plus posée, dit-on d’elle à Berne. À savoir qu’à force de faire des tours de chauffe avec autant d’enthousiasme et d’abnégation, la jeune femme de 30 ans finira bien par s’ouvrir les portes du Conseil d’État fribourgeois ou du Palais fédéral.