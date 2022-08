Atelier à Carouge – Dans l’atelier carougeois des sorciers en lactofermentation Depuis des mois, la nutritionniste Rachel Richterich propose des cours sur la conservation des aliments. Reportage. Fedele Mendicino

Suisse, Carouge, le 18 août 2022. Atelier de lactofermentation donné par Rachel Richterich aux Vins Publics. Irina Popa

L’arrière-boutique de l’épicerie «Espace-terroir-Les vins publics» ressemble à une vieille serre aux milles senteurs. Sous le toit et les parois vitrées, une dizaine de personnes boivent les mots de la nutritionniste Rachel Richterich. La Carougeoise cultive sa passion pour la lactofermentation en organisant des cours sur la conservation des aliments avec de l’eau et du sel. Rien de plus.