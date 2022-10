Militants du climat – Dans la tête des activistes qui se collent au bitume Des militants radicalisent leur lutte face à l’urgence climatique. Par quel chemin? Pour le comprendre, suivons une soirée de recrutement du mouvement «Renovate Switzerland». Cathy Macherel

Genève, le 22 octobre 2022. Six activistes de «Renovate Switzerland» ont bloqué le pont du Mont-Blanc. Le mouvement réunit des militants de 19 à 80 ans. MAGALI GIRARDIN

Chloé a 25 ans, elle milite au sein de «Renovate Switzerland», un mouvement qui fait parler de lui ces jours-ci, avec des blocages de route à répétition, les mains collées au bitume. Zizanie pendant plus d’une heure au pont du Mont-Blanc samedi dernier à Genève, rebelote mercredi avec le blocage de la sortie d’autoroute de Crissier. On rencontre Chloé dans une salle à la rue Grottes, louée pour y donner une soirée d’information, comme certains mardis soir à Genève. Le but? Recruter de nouveaux militants.