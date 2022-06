Projet insolite – Dans la peau d’un migrant, arriveriez-vous jusqu’en Suisse? Des élèves et des enseignants ont développé un escape game pédagogique très réaliste. Sophie Simon

Pour quitter Tripoli, les participants devaient retracer la trajectoire migratoire de leurs personnages. FRANK MENTHA

«C’est différent d’expliquer quelque chose et de le faire vivre.» C’est sur la base de ce constat que David Pillonel, un enseignant de géographie, d’histoire et de civisme au Collège Émilie-Gourd, a eu l’idée de créer un escape game (jeu d’évasion) sur les migrants. Un thème au programme des élèves de 3e année, incarné par le jeu et mis en scène dans le bâtiment scolaire.