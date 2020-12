Aménagements – Dans la nuit éclairée, les contemplatifs redécouvrent leur ville en marchant Petit récapitulatif des meilleurs spots en matière d’éclairages nocturnes. À la régie lumière, un hibou au regard aiguisé. Thierry Mertenat

C’est beau, un stade la nuit. Celui de Richemont fait de la lumière à la gare des Eaux-Vives et à la Voie verte. © Magali Girardin.

Puisque tout est à nouveau impitoyablement fermé ou en passe de l’être, il s’agit de se rabattre sur ce qui, dans l’espace public, reste accessible à l’œil. Ce repli contemplatif, à défaut de pouvoir danser, patiner ou nager en piscine, concerne notamment l’éclairage public. Notre ville, qui n’a plus grand-chose à montrer durant la journée en matière de décoration urbaine, se réveille à partir de 17 h.

Les illuminations de Noël prennent le relais. On les a déjà racontées, on insiste en conseillant la visite de cette «île lumière» située entre les ponts des Bergues et du Mont-Blanc, là où loge l’écrivain local Jean-Jacques Rousseau. Des ampoules à la taille de miniballons captifs rehaussent sa silhouette, et singulièrement son crâne, de reflets étonnants.