Tennis – Dans la douleur, Belinda Bencic se hisse en quarts de finale à Montréal La Saint-Galloise a encore dû se démener face à la Tchèque Petra Kvitova (WTA 9), qu’elle a dominé en 2h49. Un match au cours duquel elle s’est tordu la cheville. Brice Cheneval

Belinda Bencic est toujours en lice pour décrocher un deuxième sacre au tournoi de Montréal, après celui de 2015. Getty

Belinda Bencic (26 ans) poursuit sa route au tournoi WTA 1000 de Montréal. La Saint-Galloise - matricule 13 au classement mondial - a surmonté l’adversité, la pluie et un nouveau souci physique, cette fois à la cheville, pour écarter Petra Kvitova - No 9 mondiale - en 8es de finale. Après sa qualification déjà difficile au tour précédent face à l’Américaine Alycia Parks, Il lui a fallu 2h49 pour prendre la mesure de la Tchèque, 6-7 (3/7), 6-3, 6-1.

Alors qu’elle avait affiché quelques carences au service en cours de match contre Parks, Bencic a serré la vis ce vendredi. Elle n’a été breakée qu’à une reprise, dès le troisième jeu. On ne l’y prendrait plus par la suite. La No 1 helvétique a répliqué peu de temps après pour revenir à 3-3. Les deux joueuses se sont ensuite rendues coup pour coup et sont allées jusqu’au tie-break, où Kvitova s’en est le mieux sortie.

La réaction de la No 1 helvétique ne s’est pas fait attendre, cette dernière subtilisant la mise en jeu de sa rivale dès l’entame du deuxième set avant de rester intraitable sur la sienne de bout en bout. Revenue à une manche partout, Bencic a déroulé lors du dernier set. Non sans mal, littéralement: victime d’une entorse de la cheville sur un mauvais appui, elle est restée de longues minutes sur le bord du court afin de se faire appliquer un bandage.

Grimaçante de douleur et gênée dans ses déplacements, Bencic a serré les dents. Plus tard, Kvitova serait à son tour touchée physiquement. Mais à ce moment-là, la Suissesse avait fait le travail au préalable, réalisant deux breaks pour se placer en position idéale. Au terme de près de 3 heures de lutte, elle scellait sa victoire dès sa première opportunité.

Toujours en lice dans un tournoi qu’elle a remporté en 2015, Bencic affrontera en quarts de finale la Russe Liudmila Samsonova (WTA 18). Sera-t-elle remise à 100%?

