Petit livre et grands chefs – Dans la cuisine d’Annick Jeanmairet avec ses copains cuisiniers La pétillante Genevoise est de retour en librairie avec un appétissant best-of de ses recettes à quatre mains. Jérôme Estebe

Sortie de fourneaux: Annick Jeanmairet et Catherine Praud du Château Pleujouse en Ajoie. DR

Cela faisait une paye que l’on n’avait vu Annick Jeanmairet sur les gondoles des libraires. Dans sa petite cuisine et sur l’écran du téléviseur, oui, bien sûr. Mais imprimée guère, en tout cas depuis «Sans chichi sans gaspi» en 2017. Mais la revoilà sur papier, avec un bouquin de recettes un tantinet plus ambitieux que d’ordinaire. Plus dodu, plus beau, plus illustré. Le «Best of de Pique-Assiette» compile 105 recettes commises sous sa gouverne par une pléiade de chefs et cheffes romands dans sa kitchenette au fil de ses émissions sur la RTS.

Il y a du beau monde au générique, de Chevrier à Carlo Crisci, de Franck Giovannini à Olivier Martin. Plein de dames aussi, ce qui est rare dans ce genre d’entreprise: Catherine Praud du Château Pleujouse en Ajoie, Cecilia Zapata du Pachacamac ou Virginie Tinembart du Café Paradiso à Bulle. «Il y a des chefs et des cheffes qui ont leur rond de serviette chez moi: Crisci, Angelo Citiulo, Bessire ou Gilles Dupont, par exemple, reviennent régulièrement», explique la journaliste genevoise. «Et puis il y a le cas Philippe Chevrier, qui débarque tous les ans à Pâques pour proposer une recette autour de l’œuf. » Le livre n’en abrite pas moins de huit: meurette, cocotte, brouillé and co.

Philippe Chevrier: une recette d’œuf chaque année à Pâques! DR

«L’idée demeure de proposer des recettes simples, faciles à réaliser chez soi, rien de chichiteux ou de technique», explique Annick Jeanmairet. «Même si les quatre heures que nécessite une poule au pot peuvent en refroidir certains, il suffit d’attendre tranquillement que la poule soit cuite, le reste est élémentaire.» Pas de signalétique en vue concernant le gluten, les plats veggies ou le temps de préparation. «Je suis moi-même une lectrice assidue de bouquins de cuisine. Tous ces logos et indications me fatiguent. Les gens sont assez malins pour chercher ce qu’ils veulent en lisant la recette.»

Pelux chez Annick

Lesdites recettes sont classées par thème: l’Italie, le terroir romand, les légumes, la «yande», la mer, le cru et le sucre. Pour la première fois, elles sont illustrées par les images des plats. «Depuis longtemps, je prends les recettes en photo. C’est un métier. Je me suis équipée et perfectionnée avec le temps. Du coup, j’ai fait toutes les images. Vous verrez, ce n’est pas si mal.» On plussoie.

Dans la lucarne, on retrouvera Annick à la mi-février pour une nouvelle salve de quinze émissions. Franck Pelux, finaliste de «Top Chef» et désormais au piano du Lausanne Palace, fait partie des nouvelles recrues. «Il était surpris et émerveillé par la variété et la qualité des produits suisses. Il va nous montrer ce qu’il en fait»

Jérôme Estèbe dirige la rubrique culturelle et le supplément du week-end. Il couvre, en particulier, les sujets gastronomiques et œnologiques. Il est titulaire du prix du journalisme local de la Berner Zeitung millésime 2002.

