Guerre en Ukraine – Dans la campagne anglaise, 35 jours pour devenir un soldat Le Royaume-Uni forme chaque mois des centaines d’Ukrainiens sur son sol pour en faire des soldats capables de défendre leur pays contre l’invasion russe. Reportage.

Tristan de Bourbon - sud de l'Angleterre

Un soldat néo-zélandais apprend à des Ukrainiens à combattre dans des tranchées. Dix pays alliés de l’Ukraine supervisent les formations aux côtés de l’armée britannique. Un camp du sud de l’Angleterre, 27 mars 2023. Ben Stansall/AFP

Une explosion retentit. Puis des coups de fusil. Debout au bord d’une prairie, imperturbable, Anton observe ses camarades, partis à l’assaut d’une tranchée défendue par des instructeurs britanniques. «Avant ce mois de mars, je n’avais jamais tenu un fusil à la main», assure cet Ukrainien de 39 ans en uniforme camouflé de l’armée, le visage couvert de maquillage noir. «Dès le début de l’invasion russe, j’ai été volontaire pour apporter des fournitures aux soldats. Avant, j’étais artiste peintre, j’avais une vie normale avec mon épouse et mes deux filles. Et je me retrouve aujourd’hui en train d’apprendre à combattre…»