Reconquête ukrainienne – Dans Koupiansk libérée, des habitants sous le choc Occupée durant six mois par l’armée russe, la ville a été reconquise par les troupes ukrainiennes, mais redoute une catastrophe humanitaire. Fabrice Deprez - Koupiansk

Des enfants dans une rue de Koupiansk, reprise aux Russes par les Ukrainiens à l’est de Kharkiv. Située sur la ligne de front, la ville subit les tirs croisés des deux armées. 14 septembre 2022. KEYSTONE

Et soudain, Koupiansk est devenue une ville de ligne de front. Pendant près de six mois d’occupation russe, cette petite ville sur les berges de la rivière Oskil était restée à plus de 50 kilomètres des combats, transformée en carrefour ferroviaire stratégique permettant à l’état-major russe d’amener des troupes vers la région ukrainienne du Donbass.