Retrait russe – Dans Kherson libérée, l’immense soulagement des Ukrainiens Occupée depuis plus de huit mois par les forces russes, la ville du sud du pays fête le retour de l’armée ukrainienne. Les voix prorusses se font discrètes. Pierre Avril - Kherson (Le Figaro)

Une famille de Kherson embrasse un soldat ukrainien pour le remercier d’avoir libéré la ville, le 13 novembre 2022. AFP

Ce fut un week-end de grande émotion, des larmes de joie et de rancœur mêlées, le bonheur d’une communion retrouvée, vite assombrie par la douleur des souvenirs et l’incertitude de l’avenir. Durant trois jours, les habitants de Kherson et des villages alentour ont fêté leurs libérateurs, tout du moins ceux qui, durant huit mois, ont résisté en silence à l’occupation.