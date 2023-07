Nouvelles technologies – Dans cet EMS , les résidents peuvent prendre virtuellement le train Après avoir invité des robots à aider leurs patients, les résidences pour seniors font appel à de nouvelles technologies: entre simulation de voyage en train et baignade avec les dauphins. Christophe Pinol

Le home pour personnes âgées de Givisiez (FR) teste une expérience de thérapie par le voyage à l'aide d'un "simulateur" de voyage en train. LAURENT CROTTET

On s’y croirait… Sur la borne tactile, on choisit sa gare de destination, on glisse une pièce dans la fente et on récupère son billet. On embarque ensuite dans le wagon en attendant le départ pour regarder le paysage défiler, jusqu’aux annonces de correspondances à l’approche de notre destination… Mais à y regarder de plus près, même si l’immersion est bien là, tout paraît un peu «toc» dans ce décor installé au sein de l’EMS Le Manoir, à Givisiez (FR)…