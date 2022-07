Politique suisse – Dans ce Conseil fédéral qui tangue, Maurer est insubmersible Alors que ses collègues sont ciblés politiquement et fragilisés par des fuites, l’UDC zurichois échappe aux critiques. Et ce n’est pas un hasard. Florent Quiquerez

Le conseiller fédéral Ueli Maurer parle avec sa collègue Viola Amherd. Derrière lui, Walter Thurnherr, chancelier de la Confédération, aux chutes du Rhin le 30 juin 2022. KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Le Conseil fédéral traverse une mauvaise passe. Les fuites ciblant Alain Berset et Viola Amherd sont emblématiques de cette mauvaise ambiance. S’y ajoutent les tensions entre Ignazio Cassis et Karin Keller-Sutter, alors que le deuxième siège PLR est remis en cause. Sans compter les attaques du PS contre Guy Parmelin et de l’UDC contre Simonetta Sommaruga, accusés de ne pas en faire assez face à la menace d’un black-out.