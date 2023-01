Monsieur Diggelmann, la pression sur la Suisse pour qu’elle accepte la transmission d’armes et de munitions d’origine suisse à l’Ukraine est grande. Le monde politique semble désormais céder. Qu’en pensez-vous?

Vu la catastrophe de cette guerre, la pression est plus que compréhensible. Soyons honnêtes: presque personne en Suisse ne se sent actuellement à l’aise avec ce rôle de neutralité. Si l’on regarde la chose de manière superficielle, on est effectivement tenté de dire: «Accepter de transmettre les armes, c’est simplement aider les victimes. Cela ne peut pas être interdit!»