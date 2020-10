Un président US sous Covid-19

Thomas Snégaroff, historien et spécialiste des États-Unis.

Donald Trump s’était moqué du masque et de la prudence de Joe Biden. C’est l’arroseur arrosé?

Oui, c’est Trump qui va devoir faire campagne depuis chez lui, alors qu’il avait minimisé la maladie pendant des mois. Il est pris au même piège que Jair Bolsonaro ou Boris Johnson, leaders populistes qui se considéraient comme plus forts que la maladie et estimaient que le principe de précaution, c’était pour les faibles. Ces dirigeants vivent dans une bulle. Ils pensent que leur corps est tout-puissant et incapable de tomber malade. Ils ont un rapport fantasmé à leur corps. C’est d’ailleurs une manière de gouverner aussi. Leurs partisans adorent la virilité qu’ils exhalent. Mais le réel les rattrape.