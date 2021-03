Encre bleue – Danke, merci, grazie, grazia! Julie

Armée Suisse

On n’est jamais mieux servi que par soi-même, pas vrai?

L’armée suisse a manifestement fait sien ce proverbe en faisant placarder, sur les espaces réservés aux informations officielles, une affiche haute en couleur. Affiche qui m’a tapé dans l’œil, bien sûr!

Une fois n’est pas coutume, la traditionnelle annonce «Convocation militaire» et «Services de perfectionnement de la troupe» de la Confédération suisse s’enrichit de photos et nous livre un message. Extraordinaire, non?

L’avis dit sobrement «merci!» en lettres capitales. Il le dit dans les quatre langues nationales, et sur quatre photos donnant à voir aux passants de jeunes militaires en tenue de camouflage affairés à combattre l’ennemi invisible. Ensemble contre l’épidémie, pourrait-on titrer, devant nos forces armées occupées à trier du matériel sanitaire, poser devant des ambulances ou contrôler les conducteurs de voitures aux frontières. Oui, elles ont bien bossé. Comme tant d’autres, dans ces temps difficiles.

Mais alors, qui dit merci à qui, dans toutes les langues nationales?

Est-ce les citoyens de ce pays qui ont bénéficié de l’aide de l’armée, sans trop s’en rendre compte, et qui se rattrapent de la sorte, faute d’avoir pu l’applaudir à temps?

Est-ce les militaires, contents d’avoir pu rendre service à la population, qui s’autocongratulent, puisque personne ne prend la peine de les remercier?

Ou faut-il comprendre que l’armée demande un peu de compréhension, puisqu’en raison de la situation actuelle, «il faut encore s’attendre à des ajustements à court terme de certains services», comme écrit en bas de l’affiche?

Mystère... Mais comme on n’est jamais mieux servi que par soi-même, disons-nous alors «danke, merci, grazie, grazia!» pour tout ce que nous avons fait jusqu’à présent, à notre niveau...