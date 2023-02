Red Bull SoundClash à l’Arena – Danitsa contre Di-Meh, un duel poli comme une canette Lorsque le hip-hop local rencontre la stratégie planétaire d’une marque de boisson, l’ambiance reste familiale et le divertissement accompli, sans aucun débordement. À l’avantage des deux artistes genevois? Fabrice Gottraux

Danitsa à l’Arena de Genève, samedi 11 février lors du Red Bull SoundClash avec son compatriote Di-Meh. À la fin, c’est la chanteuse genevoise qui l’emporte sur le rappeur genevois. LAURENT GUIRAUD

Il est 20 heures, samedi à l’Arena de Genève. Les beaux gosses ont enfilé leurs plus belles doudounes, les jeunes femmes ont refait leurs nattes délicieuses. On croise les papas, les mamans, nombreux «darons» venus soutenir leur progéniture, des ados aussi mais certainement moins qu’attendu – peut-être sont-ce les cadets de la famille. Quelques représentants de la culture locale ont fait le déplacement, un peu de presse aussi.

Le premier Red Bull SoundClash jamais organisé en Suisse romande a fait l’objet d’une grosse campagne publicitaire. La soirée est réputée immanquable. Plus encore, ce qui va suivre à de quoi intriguer. Prévue pour accueillir 1500 spectateurs, l’Arena fait doucement le plein.

«Red Bull a jeté son dévolu sur deux artistes genevois, deux figures majeures de la scène romande.»

Voici donc qu’arrive chez nous un concept qualifié d’inédit par son promoteur. Ceci après Amsterdam, Paris et Bucarest. Après les États-Unis surtout, où la marque cornaque sans faiblir des artistes du cru à fort potentiel de développement, comme on dit. C’était Gary Clark Jr. et Paul Wall en novembre à Houston. Leur réputation touche déjà la vieille Europe. Frenna et Ronnie Flex en octobre à Amsterdam. Des millions d’écoutes sur les plateformes, une première trace de Frenna dans les e-mails promotionnels en juillet dernier, gageons qu’il ne s’agit que du début.

Enfin, Red Bull a jeté son dévolu sur deux artistes genevois, Danitsa et Di-Meh. Elle le chant, tendance soul, R’n’B, ragga. Lui le rap, façon trap, drill, boom bap. Deux figures majeures de la scène romande. Des incursions remarquées à Paris et Bruxelles. La francophonie en guise d’horizon. Comme dirait l’autre, presque rien à l’échelle du monde. Red Bull va-t-il y remédier?

Va-t-on s’insulter?

Pour une fois, l’Arena portait bien son nom. Le Red Bull SoundClash, en effet, convie les participants à un affrontement. Un règlement de comptes dans l’arène. Les jeux du cirque mais version télé. Le micro en guise de matraque. La bataille – le terme «battle» s’impose ici, culture hip-hop oblige – se déroule en quatre manches. Chacun son tour. Je joue mon titre, tu le reprends, je reprends une chanson fameuse, tu en fais autant, etc. À chaque étape, l’auditoire manifeste sa préférence en criant le plus fort possible. L’applaudimètre se mesure en décibels. Advienne que pourra.

Sur le plateau central de l’Arena, sa scène habituelle, il n’y a personne. Sauf la DJ pour ambiancer et le présentateur pour passer les plats. Pour Danitsa et Di-Meh ont été montées deux petites scènes, chacun la sienne, installées sur les côtés de la salle, l’une en face de l’autre. De sorte que l’un et l’autre concurrent se haranguent, se chauffent et, allons-y donc, s’insultent savamment au cours de la partie? Pas du tout.

Premières notes pour le rappeur genevois Di-Meh, en combinaison rouge, avant de s’envoler vers le plafond de l’Arena. LAURENT GUIRAUD

Un peu d’histoire. Red Bull, ceci n’a rien d’un secret, au contraire, investit massivement dans l’événementiel depuis les années 90 au moins. Les sports extrêmes font partie des domaines de prédilection de la marque. Dernières manifestations en date, outre la Formule 1: des acrobaties à vélo sur les toits de Valparaíso au Chili, un rallye auto en Suède, du ski freestyle dans les rues de Gastein en Autriche, patrie de feu Dietrich Mateschitz. Figure charismatique de l’entreprise, le fondateur est décédé en 2022 à l’âge de 78 ans.

Un mécénat énergisant

Et la musique. Pour promouvoir sa boisson caféinée auprès d’une clientèle jeune, l’entreprise s’était intéressée aux soirées festives dès ses débuts dans les années 80. Depuis, le marketing s’est affiné, pour aboutir à une action hybride entre sponsoring et mécénat. Sans la discrétion propre aux philanthropes, il est vrai. Ainsi la Red Bull Music Academy, lancée en 1998, liquidée en 2019. Et la franchise des Red Bull Music Festival. Et le Red Bull SoundClash.

Particularité de ces opérations: la marque soigne sa légitimité auprès des publics de niche. Pas de saucisses à vendre. Mais de la qualité. Pour les artistes, il faut s’entendre avec la marque. Ce qui n’est pas sans poser des questions de fond à l’endroit des boissons dites énergisantes, dont les effets sur la santé sont régulièrement décriés par les services de santé, notamment en France par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation. À noter qu’en 2023 Red Bull qualifie sa fameuse «energy drink» de «boisson fonctionnelle».

«Inattendue, l’entrée d’une petite troue gnawa est éclipsée par l’envolée du rappeur Di-Meh, soulevé par des câbles.»

On s’interroge. On passe à autre chose? Le show alors! En guise de décor, pas de tête géante crachant des flammes ou d’écran vidéo. À gauche comme à droite, côté bleu ou côté rouge, couleurs emblématiques de Red Bull, sur chaque scène il y a, bien évidemment, le sigle de Red Bull.

Et voilà Di-Meh qui s’engage dans la partie. Pour commencer, ce sera une petite troupe gnawa, avec tambours et castagnettes «qraqeb». Évocation du Maroc, dont le rappeur est originaire. Pour inattendue qu’elle fût, l’entrée des musiciens est éclipsée par l’envolée de Di-Meh, soulevé de terre par des câbles accrochés dans le dos, comme au cirque. Le reste se concentre sur la performance. Du rap à l’énergie, au punch, toute la niaque dans le crachoir, le coup de massue dans les lignes de basses. Di-Meh, toujours brillant dans son genre, quoique contraint à faire les pauses officielles entre chaque manche, ce qui casse quelque peu le rythme…



Arena, samedi 11 février, le public du côté de Danitsa lors du Red Bull SoundClash. LAURENT GUIRAUD

Danitsa, elle, a fourbi son tour de chant, avec une chorale gospel, un quartet de cordes, de la pole dance pour le visuel, une troupe de danseurs encore – Di-Meh n’en a que deux, tout à fait épatant par ailleurs. Les forces vives du hip-hop romand, versant féminin, KTGorique, Chilla, prêtent main-forte à leur consœur, aidées par les Françaises Davinhor et Le Juiice encore.

Du beurre dans les épinards

Au fil du ping-pong, l’assemblée, qu’on sent plutôt heureuse au départ, finit par tiédir. Jusqu’à 86 décibels, c’est le maximum affiché sur l’écran de l’applaudimètre. Le présentateur aura beau expliquer – «ce n’est pas le bon chiffre, rassurez-vous» –, l’ambiance fond gentiment. Plutôt, elle ne décolle jamais. «La soirée idéale pour rencontrer du monde», clame un visiteur. Pourquoi pas?

L’essentiel n’est-il pas ailleurs? Outre les efforts marketing d’une grande entreprise autrichienne, Di-Meh et plus encore Danitsa avaient à disposition du budget pour préparer le show en amont du jour dit. Payé par Red Bull. Du beurre dans les épinards. L’occasion d’organiser la scène avec des moyens inaccessibles en temps normal. Dans ce cas, oui, c’est Danitsa, avec sa chorale, ses danseurs, son quartet et sa pole dance, qui l’emporte haut la main.

