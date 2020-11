Tennis – Daniil Medvedev remporte les Finales ATP de Londres Le Russe a dominé en finale Dominic Thiem en trois sets et s’est offert l’ancien «Tournoi des Maîtres» de Londres pour la première fois. Sport-Center

En finale du tournoi de fin de saison qui rassemble les huit meilleurs joueurs mondiaux (valides), le No 4 mondial a battu le No 3. Medvedev, vainqueur à Londres pour la première fois, a dominé l’Autrichien en trois sets, près de deux heures et 45 minutes et avec pas mal de courage.

Le Russe s’est imposé 4-6 7-6 (2/7) 6-4 et a remporté ainsi son premier tournoi de grande envergure, lui qui avait perdu la finale de l’US Open 2019, sa seule en Grand Chelem, en 5 sets face à Rafael Nadal. Dire qu’il n’avait pas gagné le moindre match dans ces «Masters» il y a un an…

