Tennis – Miraculé, Medvedev s’est demandé: «Que ferait Novak?» Daniil Medvedev, mené deux sets zéro par le Canadien Félix Auger-Aliassime, a sauvé une balle de match avant de se qualifier pour les demi-finales de l’Open d’Australie, après un combat long de 4h42. Jérémy Santallo

Daniil Medvedev s’est montré très fort dans la tête, jeudi, en quart de finale de l’Open d’Australie. Getty Images

Qu’il était mal embarqué. Mené deux sets zéro par un Félix Auger-Aliassime décomplexé malgré son vilain ratio - 1 victoire et 9 défaites - face au top 5 du circuit ATP avant ce quart de finale de l’Open d’Australie, Daniil Medvedev s’en est finalement sorti, jeudi, après 4h42 et cinq sets d’un combat acharné 6-7 (4/7) 3-6 7-6 (7/2) 7-5 6-4 face au Canadien dans la Rod Laver Arena. Le Moscovite défiera vendredi le Grec Stefanos Tsitsipas pour retourner en finale Down Under, une année après sa défaite contre Novak Djokovic.

Dans l’humidité de Melbourne, le Russe a d’abord semblé emprunté physiquement - il faut dire qu’avec Kyrgios et Cressy, il n’avait vraiment pas eu que des adversaires cadeaux jusqu’ici. Breaké à 5-5 après un passing mal jugé et une double faute, le No 2 mondial a eu la chance de voir «FAA» se tendre au moment de conclure: le Canadien a fait quatre erreurs directes en coup droit et envoyé tout le monde au tie-break. Un jeu décisif que Medvedev lui a donné en commettant deux doubles fautes.

Tie-break arrêté

Le gain du 1er set a eu le mérite de relâcher encore un peu plus Auger-Aliassime alors que son adversaire, lui, ne semblait prendre littéralement aucun plaisir sur le court. Le protégé de Toni Nadal a fait le break dès le début du 2e set et a passé 83% de ses premières balles de service pour mener logiquement deux manches à rien. Mais au début de la 3e, sur cette balle de break qui devait quasi valider la qualification de «FAA» pour les demi-finales, Medvedev a décoché un coup droit gagnant dans l’angle du court.

Medvedev a ensuite mieux géré la mini-pause, au moment où le toit de la Rod Laver Arena a été déployé en plein milieu du deuxième jeu décisif de la soirée, qu’il a remporté pour tout relancer. Il a aussi fait montre d’une grande force mentale lorsqu’il a envoyé un service gagnant sur l’extérieur, à 213 km/h, alors qu’il faisait face à une balle de match contre lui à 5-4 dans le 4e set. Et sur le jeu suivant, «FAA» a eu un moment d’égarement en ne jouant pas sur son côté revers une balle qui était pourtant sur la ligne…

«Je n’ai aucune idée de comment je m’en suis sorti» Daniil Medvedev

Miraculé à deux sets partout, Medvedev a encore été immense au service en sauvant trois balles de break à 1-0 puis deux autres alors qu’il servait pour le match, à 5-4. La marque des grands champions. «Je n’ai aucune idée de comment je m’en suis sorti. Sur la balle de match, j’ai réussi à bien servir. Qui sait ce qu’il se serait passé sur un second service…, a réagi le Russe sur le court. Je ne jouais pas mon meilleur tennis et Félix jouait de manière incroyable, il était partout. Je ne savais pas quoi faire alors je me suis dit: «Qu’est-ce que Novak ferait?»

Quelque peu hué par les spectateurs de la Rod Laver Arena, le Russe s’est vite rattrapé. «C’est l’un des plus grands, comme Rafa ou Roger, ils ont gagné tellement de matches comme ça. J’ai alors décidé de le faire travailler. Il fallait qu’il ait à se battre jusqu’au dernier point. J’ai ensuite réussi à augmenter mon niveau de jeu et le momentum a changé lors du tie-break du 3e set, au moment où ils ont fermé le toit, a-t-il poursuivi. Même si je suis dans la pire forme de ma vie, vous pouvez compter sur moi pour tout donner vendredi.»

