Le No 2 mondial Daniil Medvedev a été surclassé en 8es de finale de Roland-Garros par le Croate Marin Cilic, ex-No 3 mondial aujourd'hui 23e (6-2 6-3 6-2) en 1h45 lundi soir.

Le Russe de 26 ans, arrivé à Paris avec un seul match disputé sur terre battue après quasiment deux mois sans compétition à la suite d'une opération d'une «légère hernie» début avril, avait jusque-là traversé les trois premiers tours sans perdre le moindre set. Son élimination fait suite à celle de Stefanos Tsitsipas, No 4 mondial et finaliste sortant, au même stade du Grand Chelem parisien plus tôt dans la journée.

