Hockey – Daniel Winnik prolonge avec Ge/Servette L'attaquant canadien a signé une prolongation de contrat avec les Aigles pour les deux prochaines saisons, soit jusqu'au terme de la saison 2023/2024.

Le Canadien est l’actuel meilleur buteur de National League. gshc.ch

Arrivé à Genève en 2018, Daniel Winnik jouera avec les Grenats au moins jusqu'à la fin de saison 2023/2024. Actuel meilleur buteur de National League (23 réussites en 38 matches), le Canadien de 36 ans a inscrit 177 points (71 buts) en 193 matches disputés avec les Aigles.

«Daniel Winnik est un des joueurs les plus dominants dans la Ligue. Il est un grand compétiteur et son seul souhait est la victoire. C’est une qualité essentielle pour un leader. En plus de ça, il se plaît beaucoup dans l’équipe et il aime la vie à Genève. C’est une chance pour nous de pouvoir compter sur lui encore pour deux nouvelles saisons», a précisé le directeur sportif, Marc Gautschi.

Sport-Center

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.