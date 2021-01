Daniel Winnik attendait ce moment-là depuis le 9 octobre… Un jour après avoir battu Lugano 7 à 3, les Grenat s’imposent cette fois-ci 5 à 2 contre les Tessinois, avec trois buts du Canadien, en état de grâce. Tout avait pourtant mal commencé. Christian Maillard

C’était la soirée de Daniel Winnik, auteur de quatre points vendredi contre Lugano, dont ce pénalty, le 4 à 2. ERIC LAFARGUE

Il a beau avoir disputé près de 800 matches en NHL avec les plus grands joueurs, dont Sydney Crosby, Daniel Winnik se posait plein de questions sur cette période de vaches maigres. Il n’a pas gardé le puck, mais le cœur y était. Alors que cela faisait dix-sept matches qu’il attendait ce moment-là, depuis le 9 octobre à Zurich, le Canadien de 35 ans a enfin vaincu le signe indien, en faisant trembler les filets.

‹‹C’est toujours embêtant quand tu ne marques pas, tu réfléchis, tu te demandes pourquoi et là…›› Daniel Winnik, auteur de trois buts vendredi contre Lugano

«C’est toujours embêtant quand tu ne marques pas, tu réfléchis, tu te demandes pourquoi et là…» Et là, bingo, le No 26 des Aigles, qui avait déjà été bon la veille contre Lugano, s’est offert un hat-trick, avec un quatrième point en bonus.