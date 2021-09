Retraite d’une légende – Daniel Vukovic, le repos d’un guerrier exemplaire Genevois pendant onze saisons (550 matches), le défenseur a annoncé son retrait des patinoires mercredi. Il revient sur sa vie en grenat et son lien étroit avec le public. Grégoire Surdez

Avril 2010, après avoir mis K.-O. Caryl Neuenschwander, Daniel Vukovic s’était frotté les mains et avait appelé le «suivant». Eric Lafargue

Une tronche. Un numéro. Un accent. Une spécialité. Un club. Daniel Vukovic est indissociable de Ge/Servette. Et ce n’est pas deux dernières très belles saisons passées à Rapperswil qui viendront remettre en question la relation indéfectible qui unit le public des Vernets à ce défenseur comme on n’en fait plus. Un dur au mal, cassé de partout, qui avait fait du blocage de tir une spécialité maison. «Même pas mal», se disait-il à chaque fois que la rondelle fouettait son corps. C’est à peine s’il n’en demandait pas encore.

En 2008, il avait été le premier Canado-Suisse dégoté par Chris McSorley, qui allait faire de la détection de ces binationaux une spécialité. «Mon premier souvenir à Genève avait été un véritable choc, se souvient l’ancien No 55 – un maillot qui pourrait bien rejoindre le panthéon des Vernets. Chris m’avait engagé pour la saison suivante et j’étais invité pour un match de la finale contre Zurich. C’était la première fois que j’assistais à un match professionnel en Europe. Il a suffi d’une soirée pour que je sois conquis par le public et la passion qu’il dégageait. C’était un véritable coup de foudre.»