Hockey sur glace – Daniel Manzato rend banal l’exceptionnel Après la blessure de Gauthier Descloux, le portier broyard s’éclate devant le filet des Aigles, en répondant aux sceptiques sur la glace au plus-que-parfait. Christian Maillard

Roger Karrer et Tanner Richard sont prêts à se plier en quatre pour Daniel Manzato. ERIC LAFARGUE

Il y en a même, ces pleutres, qui, en saison régulière, pensaient qu’il était juste capable de bloquer un ballon de plage! D’aucuns ont alors cru, à tort évidemment, lorsque Gauthier Descloux s’est blessé – lors du match No 4 contre Fribourg aux Vernets –, que Genève-Servette pouvait oublier, avec lui devant le filet, ses rêves de grandeur. Or depuis ce 19 avril, Daniel Manzato a répondu présent, en mettant des gants, au plus-que-parfait sur la glace. «Sur le moment, c’était surtout très décevant de voir un ami comme Gauthier sortir d’une série de play-off de cette façon, lâche celui qui est surtout venu à Genève pour aider son jeune coéquipier à voler de ses propres ailes. À vrai dire, je n’ai pas eu le temps de réfléchir. J’étais directement dans le vif du sujet. Je me suis juste concentré sur ma performance et la qualité de mes gestes, pas sur le résultat. J’essaie de profiter de chaque moment, en donnant le meilleur de moi-même.» Il a du plaisir plein les mitaines et cela se voit. «À mon âge, je suis conscient que je suis plus proche de la fin de carrière que des juniors, se marre le vétéran de 37 ans. Alors, dans ce groupe magnifique, je m’éclate.»