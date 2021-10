Hockey sur glace – Daniel Manzato, n’est pas que le grand frère des Ours Alors que les Aigles jouent à Berne ce mardi, l’ex-doublure de Gauthier Descloux à Ge/Servette est toujours en contact avec le portier des Grenat. Il a même envoyé un message à Stéphane Charlin après le match d’Ambri. Christian Maillard

Daniel Manzato est reparti en mai avec une médaille autour du cou et des larmes. ÉRIC LAFARGUE

Il a vécu tellement de belles choses l’an passé qu’il n’a pas encore réussi à couper le cordon. Peut-être bien qu’il ne le fera jamais, d’ailleurs. Daniel Manzato est un sentimental. Il n’a pas oublié, cet ange gardien, cette finale (perdue) contre Zoug et toute cette saison mémorable pour lui avec le maillot de Ge/Servette. «Avec toutes les belles personnes que j’ai rencontrées à Genève, le Covid et les séances en vidéoconférence, cela a été, de A à Z, une aventure assez folle et assez spéciale qui restera toujours gravée en moi.»

Lors de la première confrontation entre Berne et Ge/Servette, le 14 septembre dernier, Daniel Manzato avait dû tirer sa révérence devant Tyler Moy et les Genevois. ÉRIC LAFARGUE

S’il est désormais à Berne, ce Vaudois au grand cœur de 37 ans reconnaît qu’il n’a pas manqué, depuis, une rencontre des Aigles en replay. «Entre gardiens, on aime bien aussi regarder les actions de buts et les arrêts des autres de nos matches respectifs, explique le Broyard. Pour le coup, on s’appelle souvent avec Gauthier Descloux, avec lequel je suis resté très proche, pour évoquer certaines situations, en analysant comment elles ont été réalisées et si par exemple elles auraient pu être jouées différemment.» Les gardiens de but sont des êtres à part, ils vivent souvent dans une bulle.