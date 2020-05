Évolution de l’épidémie – Daniel Koch annonce la fin de la première vague du coronavirus La Suisse a enregistré ce lundi zéro mort et zéro hospitalisation. Le week-end de l’Ascension ne ressemblera pas à celui de Pâques. Arthur Grosjean

Daniel Koch Le chef de la Division maladies transmissibles à l’Office fédéral de la santé publique, Daniel Koch, ne cache pas sa satisfaction en dévoilant ce lundi les derniers chiffres sur le coronavirus en Suisse. Tamedia AG

«C’est une nouvelle très, très réjouissante». Daniel Koch, le chef de la Division maladies transmissibles à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), ne cache pas sa satisfaction en dévoilant ce lundi les derniers chiffres sur le coronavirus en Suisse. Et pour cause. Il n’y a que dix nouvelles contaminations sur le territoire ces dernières 24 heures. Et surtout, il y a zéro mort et aucune nouvelle hospitalisation.