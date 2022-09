Table de l’Hôtel Mandarin Oriental – Daniel Galvez Estrada a repris avec talent les fourneaux du Yakumanka Ce chef a été formé par Gastón Acurio dans son célèbre restaurant Astrid & Gastón à Lima. Il tire un feu d’artifice de saveurs. Alain Giroud

Daniel Galvez Estrada a longtemps travaillé au côté de Gastón Acurio. DR

Le chef péruvien Gastón Acurio a construit une chaîne mondiale de restaurants comprenant onze enseignes disséminées dans quatorze villes. Le Yakumanka de l’Hôtel Mandarin Oriental existe aussi à Barcelone et à Mexico. Mais à Genève, cette table est gérée par Daniel Galvez Estrada, un cuisinier qui a secondé le grand patron dans son établissement de base, Astrid & Gastón, à Lima. Il a construit une carte où les ceviches (cebiches en péruvien) et leurs cousins, les tiraditos, jouent les vedettes. Mais il serait dommage d’ignorer les piqueos pour s’ouvrir l’appétit et les plats réalisés au wok ou au Josper (four de braises). Alors, promenons-nous dans ce paysage culinaire illuminé de feux d’artifice de saveurs.