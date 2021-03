La Suisse autrement – Daniel de Roulet trace un autre récit national L’écrivain, qui a grandi à Saint-Imier, vient, avec «L’Oiselier», remuer quelques mystères romanesques du combat indépendantiste jurassien. Une manière de reconstruire l’histoire helvétique contemporaine développée depuis un quart de siècle, et qui entend aussi remettre la Suisse dans le monde. Christophe Passer

Daniel de Roulet dans les rues de Moutier, au cœur de cette Question jurassienne qui est le décor de son dernier roman. Marco Zanoni

Comment ça a-t-il commencé, lui demande-t-on dans le vent de mars, devant l’Hôtel de Ville de Moutier où on lui a donné rendez-vous? Sa façon de se mettre de travers avec la manière dont la Suisse se raconte? «C’est au moment de l’affaire des fiches, en 1989», explique Daniel de Roulet. Plus de 900’000 fiches sur les citoyens du pays, suspectés d’à peu près tout, que Département de justice et Ministère public remplirent et planquèrent durant des décennies.

Le scandale mena à une commission d’enquête parlementaire, présidée par un futur conseiller fédéral, Moritz Leuenberger. «Ma fiche comme les autres démontrait souvent la bêtise des policiers, prenant par exemple les étrennes des 20 francs annuels de ma tante, dont je parlais avec ironie au téléphone, pour une «grosse somme» que j’attendais pour je ne sais quel mauvais coup.» Oui, De Roulet participe bien à l’époque à quelques manifs, il est antimilitariste, se bat contre l’atome, ce genre de choses. «Je croyais que cette histoire allait déclencher une œuvre littéraire. Je sais que Max Frisch y a pensé, mais que tentant de s’y mettre, il avait l’impression que tout ça était ridicule – ça le démotivait – ou ça le mettait dans une colère noire – et il pensait que ça ferait un mauvais livre.»